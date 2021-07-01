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【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段

幼稚園 19:39 2021/07/01

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梁詠琪6歲女兒Sofia幼稚園畢業，自彈自唱《Today》。

梁詠琪6歲女兒近日幼稚園畢業了，她更分享女兒自彈自唱《Today》影片，Sofia充滿音樂才華，非常叻女！Gigi見證愛女幼稚園畢業，有感孩子長大了，並藉歌詞寄寓「別了依然相信 以後有緣再聚」，祝福各畢業生們未來一切順利！

Sofia用標準的廣東話跟觀眾說話，並送上飛吻。（影片截圖）

梁詠琪（Gigi）跟西班牙丈夫Sergio育有一女Sofia，Sofia自小遺傳媽媽的藝術天份，不時一起畫畫、玩陶瓷、做手工、烹調及唱歌等。30日（昨日）Gigi在網絡上載女兒一段自彈自唱的影片，見正值換牙期的Sofia有少少怕羞、露出甜美笑容，用標準的廣東話面向鏡頭跟觀眾說話，並送上飛吻，非常可愛。

Hello！幼稚園畢業喇！我送一首歌畀大家，叫做《Today》，希望你鍾意。

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自彈自唱《Today》

Sofia唱出英文版本，歌詞是Today while the blossoms still cling to the vine.I'll taste your strawberries I'll drink your sweet wine.A million tomorrows shall all pass away. Ere I forget all the joy that is mine, today.

有關影片獲得不少網民大讚，就連關心妍都留言大讚「好叻呀！」。Gigi亦藉中文歌詞寄寓以「別了依然相信 以後有緣再聚」為標題，寫道︰

又到了每年學生準備畢業的時侯，適逢Sofia今年幼稚園畢業，好快就開始投入小學生活，開始人生新階段，今日就來簡簡單單、自彈自唱一首《Today》送俾大家，祝福各畢業生們未來一切順利！

母女感情好好，Gigi不時跟女兒一起親親大自然。（IG圖片）

幼稚園畢業遊

此外，Sofia在幼稚園畢業前，跟同學仔來一趟畢業遊，一齊坐船，去郊外及沙灘玩，更收割農作物和餵羊仔。媽媽一起同行，影唔少靚相，有感︰

好幸運小朋友可以趁疫情稍微放緩一下的時候，於畢業前與一班同學仔，一齊去郊外旅行走走，體會下田收割農作物的滿足感。

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或入讀瑪利諾修院學校

Sofia即將升小學，Gigi未有透露女兒入讀哪所小學。不過，她不時為母校的校慶獻唱，又曾一家人齊齊參加盆菜宴，曾有指她希望在香港長大的女兒能跟隨自己的步伐，入讀瑪利諾修院學校，接受本地教育學好中文。

Sofia會否在小一新學年入讀媽媽的母校瑪利諾修院學校？（IG圖片）

事實上，Sofia多才多藝，學習兩文四語，興趣多多包括閱讀、繪畫、做勞作及烹飪等，見Gigi為女兒鋪路，一直提升女兒成為「瑪利諾師妹」的機會。

同場加映︰43歲靚媽張新悅培育女兒做「人上人」　不催谷成績：壞人讀書幾叻都無用

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責任編輯︰顏紫燕

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