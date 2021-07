【星二代】 女兒幼稚園畢業自彈自唱《Today》　梁詠琪期盼Sofia開始人生新階段

▲ 梁詠琪6歲女兒Sofia幼稚園畢業,自彈自唱《Today》。

梁詠琪6歲女兒近日幼稚園畢業了,她更分享女兒自彈自唱《Today》影片,Sofia充滿音樂才華,非常叻女!Gigi見證愛女幼稚園畢業,有感孩子長大了,並藉歌詞寄寓「別了依然相信 以後有緣再聚」,祝福各畢業生們未來一切順利!

▲ Sofia用標準的廣東話跟觀眾說話,並送上飛吻。(影片截圖)

梁詠琪(Gigi)跟西班牙丈夫Sergio育有一女Sofia,Sofia自小遺傳媽媽的藝術天份,不時一起畫畫、玩陶瓷、做手工、烹調及唱歌等。30日(昨日)Gigi在網絡上載女兒一段自彈自唱的影片,見正值換牙期的Sofia有少少怕羞、露出甜美笑容,用標準的廣東話面向鏡頭跟觀眾說話,並送上飛吻,非常可愛。

Hello!幼稚園畢業喇!我送一首歌畀大家,叫做《Today》,希望你鍾意。

自彈自唱《Today》

Sofia唱出英文版本,歌詞是Today while the blossoms still cling to the vine.I'll taste your strawberries I'll drink your sweet wine.A million tomorrows shall all pass away. Ere I forget all the joy that is mine, today.

有關影片獲得不少網民大讚,就連關心妍都留言大讚「好叻呀!」。Gigi亦藉中文歌詞寄寓以「別了依然相信 以後有緣再聚」為標題,寫道︰

又到了每年學生準備畢業的時侯,適逢Sofia今年幼稚園畢業,好快就開始投入小學生活,開始人生新階段,今日就來簡簡單單、自彈自唱一首《Today》送俾大家,祝福各畢業生們未來一切順利!

▲ 母女感情好好,Gigi不時跟女兒一起親親大自然。(IG圖片)

幼稚園畢業遊

此外,Sofia在幼稚園畢業前,跟同學仔來一趟畢業遊,一齊坐船,去郊外及沙灘玩,更收割農作物和餵羊仔。媽媽一起同行,影唔少靚相,有感︰

好幸運小朋友可以趁疫情稍微放緩一下的時候,於畢業前與一班同學仔,一齊去郊外旅行走走,體會下田收割農作物的滿足感。

或入讀瑪利諾修院學校

Sofia即將升小學,Gigi未有透露女兒入讀哪所小學。不過,她不時為母校的校慶獻唱,又曾一家人齊齊參加盆菜宴,曾有指她希望在香港長大的女兒能跟隨自己的步伐,入讀瑪利諾修院學校,接受本地教育學好中文。

▲ Sofia會否在小一新學年入讀媽媽的母校瑪利諾修院學校?(IG圖片)

事實上,Sofia多才多藝,學習兩文四語,興趣多多包括閱讀、繪畫、做勞作及烹飪等,見Gigi為女兒鋪路,一直提升女兒成為「瑪利諾師妹」的機會。

責任編輯︰顏紫燕