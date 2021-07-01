【病毒檢測】社區檢測中心繼續為特定群組提供免費病毒檢測服務

▲ 社區檢測中心為特定群組提供免費2019冠狀病毒病檢測服務。(資料圖片)

食物及衞生局公布，政府會繼續為特定群組中未完成接種新冠疫苗或因健康原因而不適宜接種新冠疫苗的人士，於社區檢測中心提供免費病毒檢測服務，有關免費檢測服務將開放至7月底。

合資格可以每7天預約一次免費檢測的人士

● 餐飲業務員工及表列處所員工

● 檢疫酒店職工



合資格可以每14天預約一次免費檢測的人士

● 建造業工地人員（包括註冊建造業工人及其他常駐工地人員）＊

● 公眾及私人泳池／泳灘工作人員

● 特定酒店職工



其他合資格可以預約免費檢測的人士

● 本地遊旅行團的隨團及接待團隊的工作人員（包括導遊、領隊、送團工作人員、旅遊巴（包車）的司機以及船隻（包船）的船員等）＊

（在帶團前七天內進行一次檢測；每七天不多於一次免費檢測）



＊ （一）有關人員如因健康原因而不適宜接種新冠疫苗，須出示相關醫生證明書；以及（二）已接種第一劑新冠疫苗的人士須提供相關接種紀錄（例如下載電子疫苗紀錄或將疫苗紀錄的列印文本儲存在手提電話，又或攜帶疫苗紀錄的列印文本或副本）。

食衞局指，鑑於近日本港錄得多宗涉及L452R變異病毒株的個案，考慮到變種病毒傳播力極高的特性，認為有必要延續該檢測安排，以便可以第一時間針對個案採取有效措施，盡快截斷傳播鏈，政府將定期按最新的疫情風險評估，審視相關特定群組檢測的覆蓋面。食衞局發言人提醒，建造業工地人員及本地遊旅行團工作人員須向社區檢測中心職員出示醫生證明書或疫苗接種紀錄，方可接受免費檢測服務；未能出示者，需自行負擔檢測費用。政府不排除於稍後時間將有關要求延伸至其他特定群組。

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記者：蘇文軒