  • 31°C
香港時間 : 2021701日 (週四) 19:31
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【水上的士】今午6時率先啟航　富裕小輪稱對客量有信心7月3日船票已售罄

社會 19:06 2021/07/01

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

觀光小輪「水上的士」今日（1日）首航，營辦商富裕小輪有限公司今午舉辦開幕儀式，並於下午6時開出嘉賓航班。(陳梓蔚攝)

觀光小輪「水上的士」今日（1日）首航，營辦商富裕小輪有限公司今午舉辦開幕儀式，並於下午6時開出嘉賓航班。

    點擊圖片放大
    +3
    +2

富裕小輪有限公司商務總監李志剛就表示，對「水上的士」的客量有信心，據其了解，7月3日的船票亦已售罄。他又指，「初期熱度大啲，買票可能較難，要講聲唔好意思」。他補充指，「水上的士」主線啟航未有時間表，要視乎疫情發展。

被問及「水上的士」和普通渡輪有何分別，李志剛指，「水上的士」的航速較慢，旨在讓旅客靜心觀賞維港景色，而且一旦「水上的士」的主線啟航，航點將包括維港的各個岸點。

記者率先試乘「水上的士」，船上的座椅是藍色高背椅，航行時船速緩慢，搖晃的感覺較一般港澳渡輪稍強。6時從紅磡碼頭啟航的「水上的士」用了約10分鐘到達首站尖沙咀東，惟在啟航2分鐘時，船上已響起即將到達尖東站的廣播。

設施方面，水上的士全部使用新船，船上有育嬰室、行李架、便攜手機充電器等設施，全船配有空調、WiFi，三語導航。然而記者觀察所見，下層只有首排背向航行方向的座椅有配備安全帶，其他座椅則未見配有。

富裕小輪暫定由7月3日起，逢星期六晚上以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。短途航線逢星期六晚上7時20分提供一班服務，由紅磡（南）渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍）和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落。

全程航行時間約70分鐘，乘客在航程期間，可欣賞維港夜景及「幻彩詠香江」匯演。「水上的士」短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。

運輸署署長羅淑佩致辭時指，對「水上的士」啟航感到鼓舞，未來將會為水上的士增添實時到站資訊系統，又乘國慶祝願中國國泰民安。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚

相關文章

中環－紅磡渡輪第二季再啟航　富裕小輪中標　第四季推維港水上的士
16:52 2020/03/23
中環－紅磡渡輪第二季再啟航　富裕小輪中標　第四季推維港水上的士
「水上的士」及中環至紅磡渡輪復航　梁美芬力證成功爭取
20:06 2020/03/24
「水上的士」及中環至紅磡渡輪復航　梁美芬力證成功爭取
水上的士年底啟航　啟德經中環去西九全程136元
20:26 2020/05/08
水上的士年底啟航　啟德經中環去西九全程136元
【水上的士】首班的士7月1日試航　首月坐足全程有限定禮品
16:42 2021/06/25
【水上的士】首班的士7月1日試航　首月坐足全程有限定禮品
【疫苗獎賞】已完成疫苗港人可搶先坐水上的士　營辦商派逾300張免費船票
15:53 2021/06/26
【疫苗獎賞】已完成疫苗港人可搶先坐水上的士　營辦商派逾300張免費船票

你可能感興趣

中環－紅磡渡輪第二季再啟航　富裕小輪中標　第四季推維港水上的士
16:52 2020/03/23
中環－紅磡渡輪第二季再啟航　富裕小輪中標　第四季推維港水上的士
「水上的士」及中環至紅磡渡輪復航　梁美芬力證成功爭取
20:06 2020/03/24
「水上的士」及中環至紅磡渡輪復航　梁美芬力證成功爭取
水上的士年底啟航　啟德經中環去西九全程136元
20:26 2020/05/08
水上的士年底啟航　啟德經中環去西九全程136元
運輸署 新冠肺炎 新冠肺炎疫情 疫情 船票 導航 經濟 國慶 的士 中環

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶