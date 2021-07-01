【水上的士】今午6時率先啟航　富裕小輪稱對客量有信心7月3日船票已售罄

▲ 觀光小輪「水上的士」今日（1日）首航，營辦商富裕小輪有限公司今午舉辦開幕儀式，並於下午6時開出嘉賓航班。(陳梓蔚攝)

觀光小輪「水上的士」今日（1日）首航，營辦商富裕小輪有限公司今午舉辦開幕儀式，並於下午6時開出嘉賓航班。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

富裕小輪有限公司商務總監李志剛就表示，對「水上的士」的客量有信心，據其了解，7月3日的船票亦已售罄。他又指，「初期熱度大啲，買票可能較難，要講聲唔好意思」。他補充指，「水上的士」主線啟航未有時間表，要視乎疫情發展。

被問及「水上的士」和普通渡輪有何分別，李志剛指，「水上的士」的航速較慢，旨在讓旅客靜心觀賞維港景色，而且一旦「水上的士」的主線啟航，航點將包括維港的各個岸點。

記者率先試乘「水上的士」，船上的座椅是藍色高背椅，航行時船速緩慢，搖晃的感覺較一般港澳渡輪稍強。6時從紅磡碼頭啟航的「水上的士」用了約10分鐘到達首站尖沙咀東，惟在啟航2分鐘時，船上已響起即將到達尖東站的廣播。

設施方面，水上的士全部使用新船，船上有育嬰室、行李架、便攜手機充電器等設施，全船配有空調、WiFi，三語導航。然而記者觀察所見，下層只有首排背向航行方向的座椅有配備安全帶，其他座椅則未見配有。

富裕小輪暫定由7月3日起，逢星期六晚上以試辦形式提供「紅磡──尖沙咀東──中環（循環線）」短途服務。短途航線逢星期六晚上7時20分提供一班服務，由紅磡（南）渡輪碼頭開出，並於尖沙咀一號梯台（即尖沙咀東星光大道對出海傍）和中環九號碼頭設上落點，乘客可於任何一個站點自由上落。

全程航行時間約70分鐘，乘客在航程期間，可欣賞維港夜景及「幻彩詠香江」匯演。「水上的士」短途航線成人全程票價為48元，每一站分段收費為10元（紅磡──尖沙咀東）和14元（尖沙咀東──中環）。營辦商會為小童、長者及殘疾人士提供半價優惠。

運輸署署長羅淑佩致辭時指，對「水上的士」啟航感到鼓舞，未來將會為水上的士增添實時到站資訊系統，又乘國慶祝願中國國泰民安。

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：陳梓蔚