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【變種病毒】香港仔利港中心今晚7時半起封區強檢　料明早7時半完成行動

社會 19:34 2021/07/01

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香港仔利港中心今晚7時半起封區強檢，料明早7時半完成行動

本港新冠肺炎疫情再現危機，衞生防護中心今指，一名居香港仔利港中心的41歲婦初步確診，涉及L452R變異病毒株；港府今日（1日），自下午7時30分起限制在香港仔指明「受限區域」（即香港仔成都道38號利港中心（不包括利港商場），見附件）內的人士（下稱受檢人士）須留在其處所並接受強制檢測。

受檢人士須在其處所等候，直至「受限區域」內所有已識別的受檢人士完成檢測，而相關檢測結果亦已獲大致確定，方可離開其處所。政府目標是在明日（2日）上午約7時30分完成此行動。

政府將於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士於明日凌晨零時前接受檢測。受檢人士會獲安排到採樣站接受核酸測試，由專人以咽喉和鼻腔合併拭子採樣。在所有人士有檢測結果前，受檢人士必須留在處所內，以減少交叉感染的風險。政府會為行動不便的人士和長者安排上門採樣。

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責任編輯：鄧凱文

 

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