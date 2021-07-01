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【變種病毒】41歲居香港仔利港中心婦初步確診帶L452R變種病毒　於油麻地紅茶館酒店兼職清潔

社會 19:35 2021/07/01

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衞生防護中心指正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。（經濟日報資料圖片）

本港連續26日源頭不明本地個案零確診「斷纜」，衞生防護中心指正調查一宗涉及L452R變異病毒株的源頭不明初步確診本地個案。

個案涉及一名41歲女病人，居於香港仔利港中心，病人沒有病徵。她於6月30日經酒店員工定期檢測，樣本結果呈初步陽性，並確認帶有L452R變異病毒株，未有帶有N501Y和E484K則呈陰性。中心正進行該個案的流行病學調查及接觸者追蹤。

初步資料顯示，患者近期沒有外遊，於指定檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員，最後上班日期為7月1日。她亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔工作，最後上班日期分別為6月27日及29日。
 
鑑於變異病毒株傳染性較高，中心須採取審慎的感染控制措施，阻截病毒進一步擴散的潛在風險。政府今晚會在香港仔利港中心作出限制與檢測宣告。居於同一大廈的所有住客亦須於病人確診當日計起第3、7、12及19日進行強制檢測。
 
而病人的工作處所，以及她在潛伏期及傳染期到訪過的地點亦須納入強制檢測公告。曾於指定時間逗留於相關地點的人士須於指明日期或之前接受強制檢測。
 
中心的調查顯示，病人未有接種2019冠狀病毒病疫苗。個案的流行病學調查和個案追蹤仍然繼續。

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責任編輯：陳正怡

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