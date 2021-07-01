【建黨百年】民建聯搞花車巡遊慶祝　指符合防疫措施無違限聚令

▲ 民建聯舉辦全港花車巡遊，慶祝香港回歸24周年及中國共產黨建立100周年。

今年七一，是中國共產黨成立一百周年，亦是香港回歸24年。民建聯今日下午舉行「賀建黨百年 慶香港回歸」全港花車巡遊，同時設多個街站慶祝。民建聯副主席張國鈞強調，活動安排上跟足防疫規定，4人一組進行活動，不擔心違反限聚令，又說除了慶祝黨慶外，他們亦順道呼籲市民接種疫苗。

對於今年警方再以疫情為由，拒絕七一遊行申請，並在銅鑼灣一帶票控多人違反限聚令，民建聯副主席陳克勤指，警方有絕對合理及合法的理由，認為大批人士聚集確有傳播疫情風險。張國鈞亦強調，民建聯安排花車巡遊，亦是考慮了防疫措施，特別安排議員及社區幹事會在巴士上，跟市民打招呼，亦保持只有4人在巴士上，車內亦不設傳媒採訪，希望接觸到市民的方式分享黨慶喜悅的同時，亦避免出現傳播風險。

▲ 民建聯舉辦全港花車巡遊，慶祝香港回歸24周年及中國共產黨建立100周年。

活動啟動禮在大圍舉行，由港區全國人大代表兼民建聯副主席陳勇、民建聯立法會議員張國鈞、陳克勤及葛珮帆主持。民建聯副主席陳勇指，中共成立百年黨慶，市民普天同慶是當然的，認為共產黨帶領國家由苦難走到輝煌，國家主席習近平今早亦提到「人民至上」，呼籲市民背靠國家，盡快接種疫苗。

▲ 民建聯舉辦全港花車巡遊，慶祝香港回歸24周年及中國共產黨建立100周年。（民建聯提供圖片）

該兩部的花車今日巡遊港九新界多個地區，而民建聯副主席陳學鋒、立法會議員周浩鼎、柯創盛、梁志祥及劉國勳都有在各區現身，亦在各街站順道呼籲市民接種疫苗。

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責任編輯：李淇