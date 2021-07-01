【水上的士】一家四口參與首航漫遊維港　笑稱有巴士咁多人

▲ 旅遊渡輪「水上的士」今日啟航，首批近百名乘客搶先乘搭首班船。(陳梓蔚攝)

旅遊渡輪「水上的士」今日啟航，首批近百名乘客搶先乘搭首班船。有一家四口一同試乘水上的士，認為沿途景觀吸引，但乘客比想象多，更笑稱「水上的士」有巴士的客量。另有乘客因完成接種疫苗而抽中免費船票，認為慢慢地欣賞維港的機會不多，認為「水上的士」對遊客亦有吸引力。

【水上的士】今午6時率先啟航 富裕小輪稱對客量有信心7月3日船票已售罄，詳細內容請看：【下一頁】

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成功搶到首航4張船票的陳先生帶同妻子和子女上船，他指自己是從Facebook見到廣告即興購票，到上船一刻才知是首航。他笑稱水上的士的乘客比想象中多，「原本以為叫的士會少人啲，點知好似巴士咁多人。」

經歷約15分鐘船程後，陳先生對夜景感到滿意，又認為對旅客亦會有吸引力。同行的長女則認為在海中心慢慢看海的機會不多，今次船程很開心，風景很美。

因接種疫苗而抽到免費船票的曾小姐則認為，「水上的士」的觀光甲板人數較多，但由於很久未有乘船觀海，所以仍很享受旅程，更打算回公司和同事分享。

整個水上的士船程70分鐘，曾小姐認為以旅遊項目來說，時間不會太長，而48元的票價亦可接受。

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記者：陳梓蔚