【建黨百年】陳茂波：讓年青人一起投入建設國家美好未來

▲ 陳茂波上周落區了解電子消費劵準備情況，順道相約了一班年青人坐低傾談，大家分享許多對香港未來社會經濟發展的看法。

財政司司陳茂波於北京參加文藝晚會，以及今早在天安門城樓的中國共產黨100周年慶祝活動。他聽完中共總書記習近平的講話後有所感想，自言在天安門城樓，在這個時刻，讓人激動，讓人難忘。值此慶賀中國共產黨百年華誕之際，在首都見證國家宣佈全面建成小康社會，並正朝著建設社會主義現代化強國的第二個百年目標邁進，意義非凡。

回顧歷史，這驕人成就實在得來不易，可以說是人類社會發展史上的奇蹟。一百年来，中國共產黨團結帶領人民，實現了中華民族從落後時代到趕上時代、引領時代的跨越，為實現民族復興奠定了堅實基礎。篳路藍縷、奠基立業。始終以人民的利益為核心、為人民謀幸福、為中華民族謀復興的初心使命的秉持承傳，是對從政者的最佳榜樣。

堅持中國共產黨的領導，堅持走中國特色社會主義道路，堅定推進改革開放，奠定了我國穩步發展且迎來美好未來的根本政治前提和制度基礎。過去的發展告訴我們，中國共產黨帶領著國家從被欺凌到今天平視世界，對世界大局演變了然於胸，有能力推進改革、有自信開放吸收、有魄力直面挑戰、有前瞻力化解風險，國家的治理能力不斷現代化，治理體系不斷進步並更為高效，正為實現第二個百年奮鬥目標做好戰略安排。

中國共產黨有著人民的擁護和支持，是國家富強、民族復興的帶領者。習近平總書記的指示在這時刻十分重要：初心易得，始終難守；以史為鑑，開創未來。習主席指出：『新的征程上，我們必須增強憂患意識、始終居安思危，貫徹總體國家安全觀，統籌發展和安全，統籌中華民族偉大復興戰略全局和世界百年未有之大變局，深刻認識我國社會主要矛盾變化帶來的新特徵新要求，深刻認識錯綜複雜的國際環境帶來的新矛盾新挑戰，敢於鬥爭，善於鬥爭，逢山開道、遇水架橋，勇於戰勝一切風險挑戰！』。我們必須堅定信心、勇敢前進。

以此回望今天的香港，對我們的使命，有更深刻的體會，對我們的工作，有更高的要求。

為了香港更美好的未來，我們要堅守“一國兩制”初心，齊心合力謀發展，在新的征程上要更加堅定、更加努力。用好國家給予的制度優勢，全面準確貫徹落實「一國兩制」，全力破解社會的深層次矛盾，化解社會民生的難點痛點，推動更平衡的多元發展，力求提升市民生活的獲得感和幸福感，推動香港更好融入國家發展大局，讓年青人了解國家發展的艱苦過去和今天來之不易的珍貴成果，讓年青人一起投入建設國家美好的未來。

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責任編輯：尹櫻霖