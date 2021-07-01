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【疫苗獎賞】總商會抽獎7月2日凌晨零時起　開始首輪網上登記　【內附抽獎連結】

社會 22:34 2021/07/01

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。（總商會網站）

香港總商會日前公布於7月至9月期間舉行幸運抽獎，藉此支持政府的疫苗接種計劃，令經濟加快復蘇。抽獎將會在7月2日凌晨零時起至9月29日，在網上進行首輪抽獎登記

香港總商會抽獎活動將分為七輪進行，合共送出總值超過6,000份大獎，總值逾4,300萬元的獎品，並分為交通、購物、娛樂、餐飲及酒店住宿等多個類別。七輪抽獎活動於7月22日、8月5日、8月19日、9月2日、9月16日、9月23日及9月30日。每名合資格人士只可登記一次，在每輪抽獎未能中獎的參加者將自動進入下一輪抽獎。

獎品包括由怡和集團送出三架平治C系列房車，每輛價值504,307元；數百份由怡和集團送出的購物禮券及餐飲禮券、500張港鐵全年車票，以及500份由太古地產送出的購物禮券等。另外，范家碧律師行送出專業法律服務10,000元定額現金券券；LOVESEAT Group limited送出三個月約會配對服務。

相關報道：

【打針優惠】接種疫苗者可抽獎、享購物優惠　一文看清不同機構推「打針獎賞」【不斷更新】

【疫苗獎賞】總商會7輪抽獎獎品加碼總值4,300萬　增約會配對服務及律師行法律服務現金券等。詳情即看：【下一頁】

TOPick「親子最營食譜大賽」， 立即參加贏LC鑄鐵煲及香港迪士尼樂園門票等大獎，立即參加：https://bit.ly/34A3AsA

HKET TV健康台由專家拆解食物安全及都市疾病，即看：https://bit.ly/3cNFwr7

實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：曾卓鋒

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