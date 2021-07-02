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【強制檢測】染變種病毒4旬婦行蹤曝光   9處所納強檢包括淺水灣豪宅、香港仔麥當勞百佳及街巿

社會 00:07 2021/07/02

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感染變種新冠病毒的4旬婦，其工作的油麻地紅茶館酒店及其近期曾前往的共9地點被納入強制檢測。( 梁偉榮攝)

本港連續24日本地零確診「斷纜」，一名居香港仔利港中心的41歲女子，初步確診感染新冠病毒L452R變種病毒株，其在指定檢疫酒店的油麻地紅茶館酒店擔任兼職清潔員。就該宗個案，該婦帶病毒潛伏期及傳染期曾前往的9個處所被食衞局納入強制檢測名單。包括：

1.淺水灣南灣道12A號2號
任何在上月9日至本月1日期間曾在該處逗留人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工、學生及訪客，須在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

2.九龍油麻地鴉打街6號紅茶館酒店
任何在上月14日、16日、17日、28日、30日或今日(1日)曾在該處逗留人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

3.鴨脷洲鴨脷洲大街95號冠藍軒
任何在上月9日、10日、13日、19日、21日、22日、23日、24日或27日曾在該處逗留人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

4.香港仔香港仔中心第4期6A-6B號舖地下麥當勞
任何在本周三(6月30日)中午12時至下午6時，曾身處該快餐店人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

5.香港仔市政大廈香港仔街市
任何在本周二(6月29日)中午12時至下午6時曾身處該街市人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

6.香港仔南寧街13-23號香港仔中心地下百佳超級廣場
 任何在本周二(6月29日)中午12時至下午6時曾身處該超巿人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

7.香港仔華富(二)邨商場6樓17-18號舖麗絲快餐店
任何本周日(6月27日)中午12時至下午6時曾身處該快餐店人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

8. 鴨脷洲鴨脷洲大街145號僑民大廈地下2號舖及1樓3號舖海東軒
任何在上月20日上午9時至中午12時曾身處該酒樓人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

9.香港仔湖北街16號地舖金門餐廳
任何上周六(6月26日)上午9時至中午12時曾身處該食店人士，包括但不限於全職、兼職和替假員工及訪客，須於在本周六(3日)或之前接受檢測。受檢人士若在上月29日至今日(1日)期間已進行檢測，會獲視為已遵從強制檢測公告的規定。

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責任編輯：楊玉珠
 

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