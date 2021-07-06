香港恒生大學課程多元創新　裝備學生緊貼市場趨勢

在全球經濟一體化下，各行各業受外圍經濟及地緣政治影響，營商環境瞬息萬變，加上去年新冠肺炎疫情爆發，令商業市場更具挑戰。要在如此嚴峻環境中突圍而出，必須具備新世代思維，尋求轉變創新。香港恒生大學（恒大）課程緊貼社會脈搏，嶄新課程設計培育學生成為全方位專才，應對時代挑戰。恒大決策科學學院畢業生陳展祺（Donald）及傳播學院畢業生陳曼姿（Catherine）不約而同表示，恒大與時並進的課程，讓他們可涉獵跨學科的知識，為事業發展及未來進修打好基礎。

課程涵蓋層面廣 不愁出路

2020年供應鏈管理工商管理（榮譽）學士課程畢業生Donald，有見全球及內地網購盛行，帶動採購、生產、物流、航空運輸等供應鏈相關行業發展，加上課程被納入為政府指定專業／界別課程資助計劃（SSSDP），反映市場對人才需求殷切，就業前景明朗，故選擇修讀該課程。畢業後， Donald主修的航空運輸雖然受新冠疫情影響，幸而恒大決策科學學院課程多元化，緊貼行業發展，為他提供更多出路。「雖然我專修航空運輸，但課程亦涵蓋船運、供應鏈管理以及商科知識，有助我找到空運以外的工作。」

Donald現時於國際航運公司Zim Integrated Shipping Services任職，主要負責數據分析工作，從而協助公司作出不同的決策，提升營運效率。他認為，決策科學學院課程十分實用，為他投身業界打好穩健基礎，「我曾修讀有關航運及運輸物流的科目，內容覆蓋航運業不同持分者的角色及功能，以及相關國際法例等，讓我對行業有全面及透徹了解。課堂上教授亦透過不同的案例分析，讓我學會從大量數據中估算航運距離及貨量、預測未來的航運趨勢等。這些專業知識及分析能力讓我工作時更得心應手。」

與業界緊密聯繫 加入熱門議題

決策科學學院副院長（外務）黃惠虹博士表示，日常生活各個層面已離不開科技，各行各業利用決策科學提高營運效率，特別是現今供應鏈由生產者主導轉為需求主導，生產商需要透過數據分析，了解消費者的喜好及消費模式，而學院的課程正正貼近行業所需，「學院與業界的聯繫十分緊密，不時調整課程內容，包括加入大數據、物聯網、自動化及冷凍鏈等知識，並定期舉辦行業講座，讓學生了解行業運作。」她補充說，隨着粵港澳大灣區發展，這些知識能幫助學生可銜接大灣區生態圈，以至全球。「我們的畢業生在市場上甚具優勢，即使近年就業市場不景，但從事商業分析、資訊科技、數據科學的畢業生平均起薪點達1.9萬元，反映畢業生備受僱主青睞。」

▲ 黃惠虹博士表示，恒大決策科學學院適時更新課程，加入熱門議題，確保學生汲取最新知識。

傳播結合商業元素 突破傳統局限

另一邊廂，自小對傳播專業感興趣的 Catherine，則被恒大傳播學院的新聞及傳播課程吸引，「香港作為國際金融中心，擁有商業知識是不可或缺，傳播學院課程着重商業傳播，並結合商業元素，除了傳播學及企業傳訊等知識，亦能自由選修跨學科科目，有助擴闊我的知識層面。」畢業後，Catherine曾在一間網絡科技公司任職業務經理，負責推廣網絡安全方案，「新冠疫情為工作帶來不少挑戰，特別是與客戶的溝通由面對面轉到網上，慶幸在學時所汲取的傳播學理論，包括說服傳播及危機管理等專業知識，能夠增強應變及溝通能力，有助靈活變通處理問題。而一些商科知識，例如經濟學、國際市場學、管理學等，有助培訓商業觸覺，提升市場洞察力，在工作上更事半功倍。」

▲ Catherine表示恒大課程設計特別，着重商業傳播、企業傳訊，亦能自由選修跨學科科目，有助擴闊知識層面，畢業生出路廣闊。

掌握傳播科技 應對行業轉變

恒大協理副校長（傳訊及公共事務）及傳播學院院長曹虹教授表示，新聞傳播生態出現顛覆性轉變，例如湧現不少網媒，但轉變只是一個模式，最重要是製作及選取優質的內容，從而有效地把訊息傳遞給受眾。「現今企業愈來愈重視品牌形象，善於利用社交媒體與持分者溝通是很重要的。企業傳訊的角色愈來愈重要，帶動各行各業對傳播專才的需求。」她強調，傳播學院課程結合新聞及傳播、財經、傳播科技、商業及通識元素，除本科課程外，學生需要修讀市場學、會計學及商業法律等，有助他們於不同領域發展，「畢業生不但能從事前線新聞工作，亦能於商界從事企業傳訊、公關、市場推廣等工作，就業出路十分廣。」

▲ 曹虹教授表示，現今企業着重以不同方式與持份者交流，兼具傳播及商業知識的新聞傳播專才深受僱主歡迎。

實習交流機會 拓闊視野

▲ Donald在學期間曾於嘉里物流實習，按客戶需要制訂供應鏈策略。

恒大十分着重學生的課外學習體驗，為學生提供豐富實習機會。Donald在學時曾到三間企業實習，包括嘉里物流及香港快運航空，讓他親身體驗航運業的發展，「在嘉里物流實習時，我需要透過客戶的公司年報，了解其業務發展方向，再為他們制定供應鏈策略。在香港快運航空工作時，亦有機會把所學的數據管理知識加以運用。」另一方面，他積極參與校內外比賽，屢獲殊榮，「我曾代表恒大參與大理生態經濟發展創意挑戰營，為當地蜂蜜制定品牌推廣策略，獲取冠軍之餘，更有機會與內地學生交流，增廣見聞。」Catherine則曾協助籌辦校內活動、擔任司儀，並到恒生銀行實習，成為她大學生活最難忘的經歷之一，「我當時負責企業銀行業務，定期審視客戶需求並為他們建議合適方案，更有機會協助籌辦大型活動，實踐所學，讓我獲益良多。」

▲ Donald曾代表恒大參與大理生態經濟發展創意挑戰營，與內地大學生合作，為當地蜂蜜制定品牌推廣策略，勇奪冠軍。

▲ Catherine畢業後仍積極參與恒大活動，包括擔任大型活動主持，展現良好的演說能力。

香港恒生大學

課程資訊及報讀詳情：https://registry.hsu.edu.hk/hk/

電話：3963 5555

電郵：ugadmission@hsu.edu.hk

地址：香港新界沙田小瀝源行善里



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