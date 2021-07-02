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【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】

娛樂 10:18 2021/07/02

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樂易玲生日群星拱照。

現任TVB助理總經理（藝員管理及發展）的高層樂易昨日（7月1日）生日，一如往年，樂小姐都會舉行派對，樂易玲在社交平台分享多張慶生照，今年選在其九肚山豪宅慶生，多位小生花旦，以及新任高層曾志偉亦現身派對，星光媲美台慶。

樂易玲去年生日選在餐廳舉行，今年因疫情及限聚令，故選於家中慶祝。多位TVB藝人都有親臨樂宅出席派對，星光熠熠，多位視帝及視后驚喜到場，無綫副總經理曾志偉亦有為樂易玲送來驚喜。

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樂易玲在IG分享多張相片，以英文留言謂：「So blessed and lucky to have all beloved family members to be here to share this happy crazy moments.All the best to everyone with love(to continue...)」

【香港小姐2021】曾志偉誓重拾港姐服務社會形象　禁卸任前拍劇：港姐代表香港親善

大意是「十分感恩以及幸運能與最愛的家族成員分享如此開心、瘋狂的時刻。」樂易玲又以「family members」（家人）來形容眾星，視一眾藝人如家庭成員。

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從相中可見群星眾多，小生花旦拱照樂易玲，林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤再度合體，視后級的胡定欣、唐詩詠，加上多位花旦如林夏薇、黃智雯、陳敏之、張寶兒等亦盛裝出席。

苟芸慧朱千雪現身

另外，已轉任大律師的朱千雪，以及早前傳婚變的苟芸慧也有到場。資深除志偉，亦有苗僑偉，其他藝人並有袁偉豪、JW、蘇皓兒、黃翠如、蕭正楠等，場面媲美台慶！

多位花旦出席。（取自IG）

胡定欣、唐詩詠、蕭正楠、黃翠如、、袁偉豪、張寶兒、陳敏之、朱千雪等等。樂小姐的家亦布置得相當繽紛，有粉色氣球之外，大家還為她準備了「620」馬卡龍蛋糕及朱古力蛋糕！網友話生日派對星光熠熠，集合多位視帝視后，陣容猶如台慶頒獎禮！

同場加映：高海寧訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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