【豪宅曝光】樂易玲慶生曾志偉俾面撐場　馬國明胡定欣朱千雪齊拱照【多圖】

▲ 樂易玲生日群星拱照。

現任TVB助理總經理(藝員管理及發展)的高層樂易昨日(7月1日)生日,一如往年,樂小姐都會舉行派對,樂易玲在社交平台分享多張慶生照,今年選在其九肚山豪宅慶生,多位小生花旦,以及新任高層曾志偉亦現身派對,星光媲美台慶。

樂易玲去年生日選在餐廳舉行,今年因疫情及限聚令,故選於家中慶祝。多位TVB藝人都有親臨樂宅出席派對,星光熠熠,多位視帝及視后驚喜到場,無綫副總經理曾志偉亦有為樂易玲送來驚喜。

樂易玲在IG分享多張相片,以英文留言謂:「So blessed and lucky to have all beloved family members to be here to share this happy crazy moments.All the best to everyone with love(to continue...)」

大意是「十分感恩以及幸運能與最愛的家族成員分享如此開心、瘋狂的時刻。」樂易玲又以「family members」(家人)來形容眾星,視一眾藝人如家庭成員。

從相中可見群星眾多,小生花旦拱照樂易玲,林峯、吳卓羲、馬國明、黃宗澤再度合體,視后級的胡定欣、唐詩詠,加上多位花旦如林夏薇、黃智雯、陳敏之、張寶兒等亦盛裝出席。

苟芸慧朱千雪現身

另外,已轉任大律師的朱千雪,以及早前傳婚變的苟芸慧也有到場。資深除志偉,亦有苗僑偉,其他藝人並有袁偉豪、JW、蘇皓兒、黃翠如、蕭正楠等,場面媲美台慶!

▲ 多位花旦出席。(取自IG)

胡定欣、唐詩詠、蕭正楠、黃翠如、、袁偉豪、張寶兒、陳敏之、朱千雪等等。樂小姐的家亦布置得相當繽紛,有粉色氣球之外,大家還為她準備了「620」馬卡龍蛋糕及朱古力蛋糕!網友話生日派對星光熠熠,集合多位視帝視后,陣容猶如台慶頒獎禮!

