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【令人心痛】7歲男童慘遭柔道教練師兄重摔致死　爸爸心痛發文：上天還是把你帶走了

兒童健康 10:22 2021/07/02

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台灣7歲男童帷帷慘遭柔道教練和師兄輪流重摔27次致死，其爸爸在社交平台心痛發文悼念兒子。

台中7歲男童帷帷，在今年4月上柔道班時，遭教練和師兄重摔27次造成頭部重創，送院後一直昏迷被醫生宣判腦死，經過70天搶救後於6月29日晚上，因心臟衰竭不治。帷帷的爸爸於其Facebook心痛發文，表示自己不能承受「白頭人送黑頭人」的痛苦。

帷帷於6月29日晚上離世。（FB圖片）

父親於社交平台發文悼念

綜合台媒報道，來自台中市豐原的7歲黃姓男童帷帷，4月時被何姓教練和就讀小四的師兄輪流重摔27次，導致重傷昏迷，更被醫生宣判腦死。期間帷帷憑著驚人的意志力，腦壓降至正常水平，可惜在6月底情況開始轉差，血壓不斷下跌。他的父母忍痛決定放棄急救，帷帷最終苦撐70天後，於6月29日晚上9時許在父母的陪伴下離世。

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帷帷的爸爸在兒子離世後，於其Facebook心痛發文悼念兒子，全文如下：

從帷帷受傷至今我一直期盼，帷帷可以像馬利歐一樣，關關難過關關過，一直堅持到醒來，受傷的過程中，每每被帷帷的努力與堅持感動，那麼的想活下去的動力，不是旁人可以想像的，可是老天還是把我的帷帷帶走了！

我最愛的馬利歐帷帷，離開我的身邊了！此時此刻的我心很痛很痛，一拳一拳的重擊我的心，我無法承受白髮人，送黑髮人的痛與苦！

這些日子以來，有來自世界各地人士的支持與關心

讓我們家屬知道，我們不是孤單無助的，感謝的人很多，衷心感謝大家的愛與關懷

相信司法遵重司法，希望我們的司法部門可以幫我們討個公道，讓全台灣的人民都對司法機關讚賞！

這是我們家屬的心聲，也是人民的聲音？

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涉事教練或將被判無期徙刑

據台媒報道，台中地檢署檢察官已將帷帷的遺體，交由法醫進行初步驗屍及解剖，以進一步釐清死因。若驗屍報告證實男童死因與涉事教練的行為有關，當局將以傷害致死罪起訴何姓教練，他所面臨的刑責將會是7年以上徒刑至無期徒刑。

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責任編輯：王明芳

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