【聲夢傳奇】姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光　Chantel跟陳慧琳子女讀同一學校

▲ 「國民初戀」家底豐厚居千萬豪宅，姚焯菲有型CFO爸爸真身曝光。

現年14歲的姚焯菲（Chantel）參加了TVB的節目《聲夢傳奇》，近日人氣急升。早前節目組前往其千呎豪宅直擊她的生活日常，事後被爆出其父母均為專業人士、家底豐厚。近日有傳媒再爆出姚父的真身！Chantel的爸爸除了有型之外，還是高學歷人士，更是公司的CFO（首席財務官），來頭不小！

Chantel姚焯菲年僅14歲，憑著她的甜美外貌、悅耳歌聲而收攬大批粉絲。早前她在節目中翻唱經典歌《戀愛預告》令其人氣急升，影片上載至今不足一個月，已經累計超過300萬點擊。

▲ Chantel是《聲夢傳奇》中的人氣王。（instagram圖片）

她在後台飲水的片段，亦被粉絲瘋狂重溫，上載至今近10日，已經直逼八萬點擊，風頭一時無兩。

▲ 飲水片段被粉絲狂Loop。（影片截圖）

【聲夢傳奇】Chantel與JW合唱《矛盾一生》 「國民初戀」姚焯菲騷3歲萌look

富家女背景曝光

早前《聲夢傳奇》的節目組製作了特備節目《STARIES聲夢定時動態》，讓觀眾看到參賽者的其他面向，其中一集大玩突擊檢查，前往人氣王Chantel家中檢視，令其家居曝光。

據知Chantel所住的豪宅市值約2,000萬，面積約有1,500呎，馬上被歸類為「富家女」的類別。

▲ 千呎豪宅因節目而曝光。（節目截圖）

型男爸爸曝光

早於Chantel參賽初期，已得知其父母均是會計師，近日有傳媒爆料，Chantel的父親正是「今翊資本」（Nexus Point）的首席財務官及常務董事姚輝文，姚爸爸擁有超過25年的基金管理和會計工作的經驗，兼有威爾士大學（卡迪夫商學院）工商管理碩士學位，以及紐卡斯爾大學文學士學位，屬高學歷人士。

姚爸爸的樣貌亦隨之曝光，雖然與女兒不算相像，但留有小鬍子、架著眼鏡的他絕對是型格靚仔一名。

【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi三大熱對戰 Gin Lee助Rock解開心結

▲ 有型靚仔的姚爸爸。

Chantel現時就讀宣道國際學校，該校有「平民國際學校」之稱，陳慧琳及郭晉安的子女同為該校學生。年僅14歲已經得到超高人氣，有傳Chantel已被無綫睇中，簽了5年基本藝人合約，但問到她是否打算入行發展時，家人都希望她以學業為重，而Chantel亦非常尊重家中意見，表示一切要先詢問過父母再作決定。

▼ 點擊圖片放大 +20 +19

同場加映：林秀怡專訪