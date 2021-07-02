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【新冠肺炎】消息：今日新增源頭不明個案　下午設疫情記者會

社會 12:03 2021/07/02

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消息指今日新增源頭不明個案，下午設疫情記者會。

本港新冠肺炎疫情持續，消息指，今日（2日）新增不明源頭個案，衞生防護中心和醫管局下午設疫情記者會交代。

昨日（7月1日）一名居香港仔利港中心的41歲婦初步確診，並帶有L452R變種病毒株，其於檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店兼職清潔，近日亦曾到淺水灣南灣道豪宅工作，感染源頭暫不明；換言之，本地連續24日零確診紀錄恐再斷纜。詳情即看：【下一頁】

初步資料顯示，該名41歲婦亦有在鴨脷洲冠藍軒及淺水灣南灣道12A號2號兼職清潔工作，最後上班日期分別為本周日及本周二。中心指正進行該個案的流行病學調查及接觸者追蹤。據了解，該患者昨已送院治理，正等候進一步檢測及病毒基因排序。

同場加映，新手媽媽餵母乳6大難題，兒科專科醫生拆解謬誤：

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實時追蹤香港新冠肺炎確診者住所/出現地點，立即下載經濟日報App：https://bit.ly/2JdOaiS

記者：郭詩詩

 

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