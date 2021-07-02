【親子好去處】港島香格里拉親子夏令營住宿假期　投入戶外歷奇活動探索香港自然奇觀

▲ 香格里拉親子夏令營住宿假期囊括豪華住宿及多項大自然歷奇活動，讓家庭盡享天倫之樂。(酒店提供)

港島香格里拉今個暑假推出的「香格里拉親子夏令營」，4日3夜的旅程中，小朋友可探索香港自然奇觀，重新發現大自然之美；家長則可盡享酒店設施，或與孩子投入一系列親子活動，譜寫難忘仲夏時光。

夏令營對象4至12歲兒童，以「香港秘境與自然奇觀」為設計靈感，進行一系列主題戶外歷奇活動。孩子將有機會探索本地鮮為人知的自然景色，包括近距離接觸小動物、發掘奇石嶙峋的獨特景觀等。每項戶外歷奇活動均由香格里拉與體驗式教學機構A-Team Edventures策劃，啟發孩子遠離電子數碼世界，專注欣賞和享受戶外景色。

活動包括日訪香港公園，大自然Bingo遊戲；夜探寶馬山，在石澗林地間尋找夜行動物蹤影；遠征西貢鹽田梓，參觀客家村莊、歷史遺址及紅樹林等。而在體驗之旅另一焦點「故事世界：創意故事歷奇」活動中，孩子可以在Press Start Academy遊戲專家帶領下，創作專屬他們的歷險旅程及設計獨一無二的角色，發揮無窮想像創意。

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夏令營住宿假期由7月8日至8月29日期間、逢周四至周日舉行。酒店除安排一位小童參與戶外歷奇活動外，住宿假期亦包括每天兩位成人及一位小童享用早餐、每天$1,000之酒店消費額、大堂酒廊雙人下午茶、一位小童享用cafe TOO午餐、一次家庭野餐、西貢鹽田梓及寶馬山來回接送服務，以及水療護理7折優惠。

家庭夏令營假期3晚住宿價格為$20,800，4晚住宿價格則為$24,050，另加一服務費；如額外多一位小童同行，將收取$5,800附加費及加一服務費。

記者：李越樺