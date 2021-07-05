【校長專欄】寫給小六畢業生的紀念冊 陳瑞良校長寄語：不要放棄心中的理想

▲ 陳瑞良校長寄語小六學生，不要放棄心中的理想。

這是書寫紀念冊的季節。我也想給你們留言：我的少年時代，同伴書友的紀念冊會是這樣開始第一章：「願各位良師益友，賜我金石良言，作處世指南。」

七月的小本子，爬在格子上的都是發人深省，言簡意賅的至理名言，會是勸學奮進的勉勵(「學問有如金字塔，要能博大要能高。」)，會是珍惜時光的忠告(「一寸光陰一寸金，寸金難買寸光陰。」)，會是信守友誼的承諾(「萬里長城長又長，我倆友誼比它長。」)，也會是激勵鬥志的座右銘(「吃得苦中苦，方為人上人」)……這些真摯的祝福和散聚中的叮嚀一直印在腦海。

究竟天，有幾高？我想飛！飛出想像的天空，飛進星河，窺探宇宙的無限！不次歲月裏，我們讀過了幾多改朝換代的大事，遇過了多少物是人非的瑣事。但千古的歷史始終是文明的鏡子，真理永遠不怕時光的磨洗。

孟子說：「天將降大任於斯人也，必先苦其心志，勞其筋骨，餓其體膚，空乏其身，行拂亂其所為，所以動心忍性，增益其所不能。」（《告子下》）所以，就算昨天的城市充滿烏煙瘴氣，那管明日的世界天崩地裂，今天頭上籠罩了一片片愁雲，前路也茫茫，但全也不是迷失徬徨的藉口。「時窮節乃現，一一垂丹青。」這反而是鞭策自己磨練出披荊斬棘意志的最佳良機。



莫負青春啊！哲學家尼采這樣說：「你不一定要很厲害，才能開始；但你要開始，才能很厲害。」日後，當你遇上運氣不夠好的日子，且別懷疑自己的潛能。英雄要有夢想！在海闊天空下，你們千萬不要放棄心中的理想，要昂然踏著自己的步韻，兼容並蓄地儲備知識和智慧，更要修養自我的身心靈，立品立德，做一個有準備的人。

因為成長的路上，機會將不只一次出現。只要你們能把握其中的一次時機，便會闖出新里程，創造「我」的生命傳奇。

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