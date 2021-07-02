【封區檢測】香港仔利港中心530名居民檢測　沒有發現確診個案

▲ 香港仔利港中心居民昨晚登記做檢測。（陳靜儀攝）

政府昨日（7月1日）引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》（第599J章），作出限制與檢測宣告，自昨晚7時30分起限制在香港仔指明「受限區域」，即香港仔成都道38號利港中心內的人士須留在其處所並接受強制檢測。政府今日（2）早約7時完成強制檢測行動，截至今日凌晨零時，約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



政府昨日於「受限區域」內設立臨時採樣站，並要求受檢人士在今日凌晨零時前到採樣站接受鼻腔和咽喉合併拭子樣本採集及2019冠狀病毒檢測。截至今日凌晨零時，約530名居民接受檢測，當中沒有發現確診個案。



此外，政府派員到訪約180戶，當中約15戶在過程中沒人應門；另相關執法行動於上午約9時30分完成，共檢查了約230名受檢人士的檢測報告，未發現有人未進行強制檢測。



政府重申會嚴肅執法。如任何人士未能出示檢測結果電話短訊，或佩戴手環以證明接受強制檢測即屬違反強制檢測公告，可處定額罰款5,000元，並會收到強制檢測令，要求該人士於指明期間內接受檢測。不遵從強制檢測令或限制與檢測宣告即屬犯罪，並可處第四級罰款（25,000元）及監禁六個月。

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責任編輯：郭詩詩