【第二人生】從影20年從不享受演員生活　鄧一君：其實不喜歡拍戲

▲ 鄧一君從影20年從不享受。

早已退出娛樂圈轉行任職保險業的鄧一君由小時候已當演員，可是他接受TOPick專訪時回憶自己20年的演戲生涯，卻直言並不享受，看似風光的表面背後，更多是對前途的恐懼和迷惘，於是鄧一君在2005年決定退出演藝圈。

不安現狀的一君積極進修裝備自己活出第二人生，更開始有財富和時間追逐下一個心願。

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鄧一君：其實我不這麼喜歡拍戲

訪問時準備細數一君20年的演戲生涯時，他的語出驚人殺人一個措手不及：「其實我不這麼喜歡拍戲，如果喜歡一定不會放棄，因為喜歡的東西是不容易放棄的。」斬釘截鐵地說。

▲ 「香港電台難忘小演員選舉」的「十大最難忘小演員」相片。

誤打誤撞入行

當年9歲因演出港台教育電視而入行，一君回憶當時把童星工作當成課外活動：「所謂的童星只不過是臨時演員，在魔術師Harry哥哥身邊沒有對白，那時覺得沒甚麼壓力又可以看明星，所以便報名去玩，玩下去便覺得很有趣。」

可是1993年但拍畢電影《香蕉成熟時》後，情況有變：「開始知這不是『講玩』，原來別人投資幾百萬在你身上那個壓力是很大的，漸漸已開始不太想拍。」

雖然一君當時對娛圈已萌生去意，但面對片約不斷，加上年青時仍未想到事業方向，所以便繼續留在圈內，一拍就是20年。

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因拍戲遺失原本個性

直到2000年，一君對演員身份抗拒至極點：「成日要投入和抽離角色，我真的很討厭。明明那不是真，但要投入並把他當成真，這樣已很變態，拍完後又要做回自己。」

▲ 23歲的鄧一君。（《經濟日報》照片）

對於一君來說，經常觸動自己的情緒，久而久之會不太清楚自己是誰，他常自問：「究竟鄧一君是誰？他原本的性格是怎樣？但我已經找不到。」

當做回真實的自己，一君就會非常害怕，因為不知道自己是誰：「有戲拍我便很安全，我是這個角色，有齊性格和人物關係，我知即將發生甚麼事，因為劇本有寫。這樣的生活令我當時有點情緒病，開始不想見人、吃不到東西也不想見人，再加上工作量又大減，面對自己時間變長，就開始決定轉行。」

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現在已為人父的一君，女兒鄧頌情（Kristen）已13歲。問他如果囡囡想入行的話會否作出支持，一君表明堅決反對：「千萬不要拍戲，害人一世。當然也有人拍很成功，做得成功當然好，但不是勤力就會成功，不成功也有很多因素，所以我不會支持我小朋友入行。」

▲ 餅印父女。（受訪者提供相片）

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工作收成期後再追夢

當年一君經朋友介紹轉行從事保險業，積極進取的他更利用工餘時間進修成為工商管理碩士，並考取全香港僅得3、4千人擁有CFP認可財務策劃師專業資格，事業一帆風順。

▲ 鄧一君曾為TOPick展現廚藝。（湯炳強 攝）

從小已喜歡吃車仔麵的一君，在2019年更一圓開餐廳的夢想，可惜受到疫情的影響而決定暫時休息：「車仔麵因為很多事件如疫情，生意一直不太好，所以我們決定暫時休息，因為放了很多時間心機也有點累。」

在餐廳最後幾星期，一位熟客婆婆非常不捨，在最後的日子和家人天天光顧，還問一君可不可以把餐牌送給她。

問到婆婆是餐廳捧場客還是「香蕉仔」粉絲，一君表示：「我想兩樣也有吧，她也喜歡吃車仔麵，以前又經常看我的電視劇。」

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一君喜歡車仔麵，因為當中的人情味是一個很「香港」的標誌，店主與客人之間的情意遠超餐廳的本質。休息過後，「香蕉仔」承諾時機再次成熟時會東山再起。

記者︰鄭嘉瑤

場地︰RENT-A-KITCHEN

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