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【刀傷警員】銅鑼灣遇襲受傷男警　情況由危殆轉為嚴重

社會 10:55 2021/07/02

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昨晚約10時許，一名警員在銅鑼灣崇光百貨外，被人從後以利器襲擊，送往瑪麗醫院治理，其情況由危殆轉為嚴重。

警員中刀一刻片段曝光，崇光百貨外有一男名子用刀插警員背部，其後疑犯自殘重傷送院。詳情即看：【下一頁】

警方表示，昨晚（7月1日）在灣仔發生的一宗企圖謀殺及自殺案，案中一名50歲男子死亡及一名男警務人員嚴重受傷。

事發於昨晚10時05分，該名50歲男子在軒尼詩道555號對開從後以刀襲擊一名正在執勤的男警務人員，再以該把刀刺向自己胸口。在場3名警務人員在生命受到嚴重威脅下拔槍戒備，其後制服該名男子。該名男子胸部嚴重受傷，昏迷被送往律敦治醫院救治，於晚上11時20分被證實死亡。該名男警務人員則背部嚴重受傷，被送往瑪麗醫院治理。

警方在案發現場檢獲一把刀，懷疑與案有關。港島總區重案組正調查案件。警方嚴厲譴責這類嚴重危害他人性命的暴力行為。警方重申，絕不容忍任何人為達任何目的而訴諸暴力，定必嚴正執法以保障公共安全。

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責任編輯：郭詩詩

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