【鼻竇炎】寶珮如鼻竇細菌感染致面癱　Baby提醒：唔好忽視感冒鼻塞

▲ 寶珮如因鼻竇細菌感染，導致三叉神經急性發炎面癱。

56歲的寶珮如（Baby）日前突然出現面癱，原來與鼻竇細菌感染有關，並獲醫生處方類固醇抗生素。Baby似是心有忐忑，IG Hashtag打上「一波未平一波又起」，但同時又為自己加油，要活在當下，繼續正面抗病。

▲ 寶珮如日前在IG自爆因鼻竇細菌感染致面癱。（圖片來源：IG@babybohkartist）

寶珮如現正拍攝TVB電視劇《痞子殿下》，她日前就在Instagram發帖提醒網友：「大家千萬唔好忽視感冒鼻塞」，並透露自己因鼻竇細菌感染，引起三叉神經急性發炎導致面癱。有宗教信仰的Baby祈求：「求主耶穌與我同行打勝仗」，並隨帖上載了一堆藥物相片。

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誠如Baby所講「一波未平一波又起」，出道近30年的寶珮如，於1989年參加亞視第三屆未來偶像爭霸戰入行，成樂壇人氣新人，可惜際遇難料，1999年她遇上嚴重車禍，導致毀容兼盤骨碎裂後要經歷七年的手術。

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當時她為做手術花盡畢生積蓄，手停口停，甚至要借錢度日，幸得身邊好友如袁潔儀、林建明出手相助。而她在意外兩、三年後，直言因看不到明天，曾萌生自殺念頭，最後靠信仰捱過人生低谷，並在47歲時，間接因宗教認識比她年輕、任職廉政公署的丈夫Matthew，收獲美滿婚姻。

鼻竇炎可蔓延影響眼耳喉

鼻竇炎可以發展到多嚴重？耳鼻喉科專科醫生黃漢威曾接受經濟日報訪問表示，一些鼻竇炎個案似乎變得抗藥性，很多時用藥也不太見效。「通常之前都有一般的傷風感冒，食咗藥後好似好些，但一停藥就翻發。」鼻竇炎亦由急性發作變成慢性炎症。

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從臨床經驗顯示，鼻竇炎與鼻敏感有很大關係，原因是鼻敏感發作會令鼻黏膜腫脹，導致鼻甲骨附近的鼻竇出口被阻塞。除了鼻敏感外，鼻甲骨肥大、鼻瘜肉及顱內腫瘤等亦可誘發鼻竇炎。

他提醒市民，若出現鼻竇炎症狀宜盡早接受適當的診治，否則問題可以變成慢性炎症帶來持續不適，甚至可能蔓延至頭顱內其他組織帶來威脅，例如引起耳咽管或淚管感染，可誘發中耳炎、結膜炎，而膿液亦可影響喉部引發慢性喉炎。

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責任編輯：羅嘉欣