【全民造星IV】梁祖堯冧莊導師許廷鏗或加入　ＶiuTV力邀吳雨霏Stephy打造女版MIRROR

▲ Stephy和Kary會否於《全民造星IV》內合體呢？

ViuTV王牌選秀節目《全民造星》系列一直深受觀眾愛戴，今年已推出《全民造星IV》並正公開招募。除了《造星IV》參賽者外，星級導師也備受關注，剛剛調教了MIRROR的梁祖堯已落實冧莊，曾於《造星III》擔任評審的許廷鏗則表示正考慮。

有傳女團出身的組合Cookies及Super Girls的成員為ViuTV的心水導師，Stephy、Kary和Cheronna都有機會成為新一屆的《造星》導師。

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星級陣容打造「女版MIRROR」

「女生限定」的《全民造星IV》現正公開招募，ViuTV力邀多位星級導師助陣，準備打造「女版MIRROR」。

曾為《全民造星III》擔任導師的梁祖堯已答應為《造星IV》繼續當導師，承認已獲邀的許廷鏗也表示有意加入導師之列，惟因擔心自己未能勝任而認真考慮中。

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▲ Kary和Stephy一向感情好。（IG圖片）

前女團成員為心水導師

據悉，ViuTV有意找來女團出身的歌手擔任導師，目標人選包括Cookies、Super Girls等成員，曾多次跟ViuTV合作的鄧麗欣（Stephy）早前已在《調教你MIRROR》內跟MIRROR分享當組合的感受，並向他們提供不少意見。

除了Stephy是ViuTV心水導師外，其舊拍檔吳雨霏（Kary）也為獲得邀請，若然久未於幕前露面的Kary能答應，相信定必能為女參賽者提供寶貴意見。

此外，前Super Girls隊員Cheronna以及曾參與《造星III》的BINGO成員Carman及Odilia則被指為今季的目標評審對象，星級陣容相信定必能令一眾參賽者受惠。

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