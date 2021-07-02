【變種病毒】孔繁毅指初步確診41歲婦大機會於工作地點感染　籲檢疫酒店員工接種疫苗

▲ 孔繁毅相信患者很大機會是透過工作地點、接觸到隔離人士染疫。（資料圖片）

本港新冠肺炎疫情再現危機，一名居香港仔利港中心的41歲婦昨初步確診，並帶有L452R變種病毒株，其於檢疫酒店之一的油麻地紅茶館酒店兼職清潔，近日亦曾到淺水灣南灣道豪宅工作，感染源頭暫不明。新冠疫苗顧問專家委員會成員孔繁毅表示，仍需等待檢測確認是否真的確診，指如最終確診相信亦是透過工作地點、接觸到隔離人士有關；另指檢疫酒店的防疫措施已做得不錯，惟最重要是所有員工盡快接種疫苗。

孔繁毅今早（2日）接受電台訪問時指，該名女子現時只是初診確診，仍需要測確認是否真的確診，如最終確診，不排除有機會是因為工作地點、接觸到隔離人士有關，認為最重要是找到源頭，了解是否輸入個案引致。

他又指出，檢疫酒店的防疫措施已做得不錯，但最重要是所有酒店員工盡快接種疫苗，只能靠疫苗才可以有好的保護，特別是預防變種病毒方面。

他又提到，本港現時使用的兩款疫苗均能為接種人士提供好的保護，其中英國有研究顯示，復必泰疫苗對變種病毒的保護率很高，其中對印度最先出現的Delta變種病毒保護力達88%，對南非最先出現的Beta變種病毒就有75%保護力，呼籲市民盡快接種疫苗。

至於本港與澳門通關方面，孔說，如果港澳都控制到疫情，疫苗計劃亦展開得好，雙向情況安全，可考慮盡快通關。

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責任編輯：郭詩詩