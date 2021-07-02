【大叔的愛x調教你MIRROR】盧瀚霆為夢想放棄讀大學　Anson Lo曾為郭富城伴舞

▲ Anson Lo曾為追夢放棄大學學位。

MIRROR成員「教主」Anson Lo（盧瀚霆）近日因港版《大叔的愛》一劇人氣再大增。Anson Lo在《大叔的愛》飾演的阿牧向阿田（呂爵安飾）一句示愛對白被觀眾瘋傳，風頭超勁。

【大叔的愛】Anson Lo輕吻呂爵安額頭 黃德斌再展反差萌：我係你嘅灰姑娘【有片】

▲ Anson Lo在《調教你MIRROR》中剖白心聲。（截圖）

Anson Lo真情剖白

昨晚（7月1日），Anson Lo在《調教你MIRROR》中亦痛哭剖白入行心聲，講出加入MIRROR後難過的日子有很多，因為成團後發生的事令他很傷心及壓力大。他又指因為希望在觀眾及粉絲面前樹立好榜樣，所以忽略了自己的負能量，總是裝作堅強地幫助別人。

不過，Anson Lo亦幸運地得到一眾隊友體諒，眾人互相擁抱、扶持，觀眾都表示大為感動。Anson Lo亦在社交平台指收到大家的關心與支持：「我會盡我的努力去工作，同時盡我的努力去好好生活照顧自己，讓你們不用再憂心。」

【大叔的愛】Anson Lo輕吻呂爵安額頭 黃德斌再展反差萌：我係你嘅灰姑娘【有片】

▼ 點擊圖片放大 +8 +7

為跳舞放棄大學學位

Anson Lo現年25歲，入行後走韓系路線，舞技一流的形象令他迅速走紅，獲封「教主」。而隨著MIRROR人氣急升，Anson Lo的廣告更是接不停，單在今年的首5個月，已有逾20個廣告任代言，而且現時更有綜藝節目及劇集播出，相信人氣熱度仍會不斷提升。

不過，在入行之前，Anson Lo亦為追夢捱過一段低潮期。本來他在DSE中成績不俗，5科考獲23分，入讀香港城市大學的工商管理學學位。

但在讀大學時期他愛上跳舞，參加不同的演出累積經驗。之後，他更為了夢想放棄大學學業，轉當舞蹈員及教跳舞，初時一個月的收入只有$1400，不但未能支持日常生活，更得不到家人的支持。

▲ Anson Lo曾任郭富城伴舞。（Instagram圖片）

【大叔的愛】KK向田田愛的抱抱搶盡鏡 黃德斌13年前已演HeHe苦戀林保怡【有片】

曾任郭富城伴舞

Anson Lo卻沒有因此放棄，更在半年時間逐步提升收入至過萬元。之後，他曾任郭富城演唱會的伴舞，並啟發他想成為舞台的主角。

至後來，他在李玟的演唱會中受到花姐賞識，邀請參加《全民造星》，雖然在30強中被淘汰，但在節目結束後，他仍獲邀加入MIRROR，有合唱有單飛的機會，星途發展順利。

▼ 點擊圖片放大 +9 +8

同場加映：梁祖堯+MIRROR專訪