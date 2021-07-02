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【新冠疫苗】楊潤雄指截至5月初全港教職員整體接種率約18%　並呼籲師生、家長盡快接種疫苗

社會 11:47 2021/07/02

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教育局局長楊潤雄表示，當局會繼續鼓勵學校教職員、家長及學生接種疫苗。（資料圖片）

政府上月宣布擴大疫苗接種計劃範圍，將接種復必泰疫苗的最低年齡由現時16歲下調至12歲。教育局局長楊潤雄提到，截至5月初，根據全港約2000多間學校提交的資料，教職員的整體接種率約為18%。

教育局局長楊潤雄今日（2日）到立法會簡介新冠疫苗在學校的接種安排，他提及疫苗接種計劃擴展至涵蓋12至15歲的青少年，接種方法包括網上預約、透過學校團體形式預約及採用到校外展服務。

他指，截至5月初，根據全港約2000多間學校提交的資料，教職員的整體接種率約為18%。他亦指，當局鼓勵學校教職員積極接種新冠疫苗，以身作則，為學生及身邊人帶來保障。

他強調，必須全面提高學校的疫苗接種率而讓學生盡快回復正常學習生活，當局會繼續鼓勵學校教職員、家長及學生接種疫苗；同時會繼續留意疫情發展及與學界保持聯絡。

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記者：曾卓鋒

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