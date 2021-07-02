【MIRROR成員】Tiger疑似撻著余香凝胞妹　網民列7大證據爆邱傲然戀余潔滢

▲ 網民列7大證據爆MIRROR新戀情，Tiger疑似撻著余潔滢。

MIRROR再爆新戀情！年紀最輕、明日（7月3日）22歲生日的成員Tiger（邱傲然）被眼利網民爆料，翻出與他曾經合作劇集《男排女將》的模特兒、余香凝胞妹余潔滢（Zoe）之間的多項巧合，力證二人大玩地下情接近一年！

明日22歲生日的Tiger，被網民爆出疑似戀上比他年長兩歲的模特兒Zoe，二人曾經合作劇集《男排女將》，早於數月前已經傳出他們相戀的消息，直到近日有細心網民整理出7項證據，揭發他們疑相戀近一年。

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證據1：MIRROR演會後台大合照

Zoe帶同媽媽欣賞MIRROR演唱會，在後台與成員的大合照中，平日習慣站在旁邊的Tiger罕有地站到照片中間、並企在Zoe身旁，更異常地貼近和親密，照片中的Zoe更臉頰泛紅。

▲ 曾在演唱會後台在Tiger旁合照。

證據2：情侶物品

二人被發現有多項情侶物品，除了近期流行品牌的漁夫帽以外，還有一模一樣的情侶戒指與手鈪，不論拍廣告、打波等，小情侶都戴著飾物未有脫下。

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證據3：為男友品牌當「隱藏Model」

Tiger與同隊好兄弟Lokman（楊樂文）和Alton（王智德）合作推出時裝品牌「Dezert」，平日除了會找來隊友客串擔任模特兒，Tiger的演員好友黎美萱（Michelle）則是品牌常用的女Model。但有網友發現，部份未有出樣的女模照片，髮色身型與Zoe非常相似，估計該「隱藏Model」正正就是Zoe。

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證據4：投其所好

一向打扮女性化的Zoe，為了配合Tiger而戴上粗獷類型的情侶配飾，還投其所好喜歡經常戴著Tiger喜歡的銀器品牌推出的頸鍊，未知是否由男方所贈。

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▲ Zoe的頸鍊品牌是Tiger的最愛。（instagram圖片）

證據5：IG傳情

平日極少在instagram上留言或讚好的Tiger，會經常讚好Zoe的帖文，而且被發現二人有不少曖昧調情的留言。Zoe更試過不避嫌地在男方的帖文下留愛心符號。

▲ 二人合作《男排女將》而結緣。（instagram圖片）

證據6：與友人Double Date

上文提及的Tiger自家品牌指定女模Michelle與《全民造星II》參賽者羅浩峯（Ryan）是情侶，二人與Tiger關係要好，眼利網民發現Tiger曾為二人擔當攝影師拍攝情侶照片，而Zoe亦擁有同一場景、同一色調濾鏡的照片，估計同樣是出自Tiger手筆。

另外，Tiger與Ryan曾分別貼出互拍黑白照，Zoe曾貼出同一場景的彩色版本照片。

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證據7：獲雙方家人「認證」

Zoe的胞姊余香凝與Tiger在instagram互相追蹤，可以說同時圈內人的關係，但網友指Zoe與Tiger的妹妹亦有互相追蹤，可見二人關係匪淺。

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現年24歲的Zoe於2015年已經開始模特兒的工作，曾參加TVB的節目《美女廚房》，於2020年拍攝ViuTV劇集《男排女將》而認識Tiger，由於胞姊名氣較大，而且二人名字同音，故經常被稱作「余香凝胞妹」。

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同場加映：MIRROR演唱會