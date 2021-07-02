【明星理財】伍樂怡不靠富二代男友疫市再創業　開網店賣Bagel事事親力親為

▲ 28歲的伍樂怡，在2017年參選香港小姐成為最後五強，後晉身娛樂圈拍劇做主持，惟疫下收入大減，惟有創業另覓財路。

有「仙氣李若彤」之稱的伍樂怡（Kelly），雖然近年不乏曝光率，但疫情關係令收入大減，故造就她另覓財路，繼去年創立自家運動服裝品牌後，近日再度榮升老闆娘，開設健康Bagel網店。

而堅決不靠富二代男友的她，最初由設計到研發食譜到送貨，事事親力親為，但人只得一個，手亦只得一對，以致其生活日夜顛倒，最後因分身不暇，不得不向哥哥求救。

▲ 伍樂怡近日與哥哥合資開貝果網店，概念源自於其讀書時代回憶，後來她決定將興趣發展成事業。(湯炳強攝)

饞嘴萌生創業路

現年28歲的伍樂怡，在2017年參選香港小姐成為最後五強，雖然大熱倒灶未能晉身三甲，但憑美貌兼出眾氣質，入行後工作不斷，主持節目《3日2夜》後人氣急升，近年更加入劇組，拍攝劇集《兒科醫生》、《青春不要臉》及《超能使者》。

除演藝事業表現亮眼，最近她更積極拓展副業，斥高達六位數字與哥哥合資開貝果網店「Bageliciouz」 ，並不時在各大商場開設期間限定Pop Up Store。

其概念是源自於她讀書時期的回憶，在加拿大土生土長的她，熱愛bagel的程度十分誇張，可以一日三餐都食。

可是，她來港後偶爾突然嘴饞，卻找不到專門賣bagel的店舖，於是萌起開設bagel網店的念頭，繼而展開其創業之路：「當時我找了一位麵包師好友研究食譜，大概用了半年時間籌備才開設網店，試業時才知道原來有很多人跟我一樣，非常愛食bagel 卻尋找不到，藉此發現香港需要這方面的市場。」

事事親力親為

近年掀起一股貝果熱潮，競爭相對都變得大，務求突圍而出，各商家各出其謀。而其網店的bagel主推運用加拿大技巧製成，為了讓顧客食麵包也能食得健康，因此她利用天然酵母發酵製成的酸種麵包，有益腸道健康。

而bagel的口味更會推陳出新，自稱非常嘴刁的她負責試食，也讓身邊的家人朋友做「白老鼠」，確保顧客享受到最佳品質。她還研發多款鹹味貝果，讓繁忙的都市人若趕時間，隨手買也能當​午餐，「以前別人食Burger，而我就食bagel，方便而充飢。」

起初創業階段，沒有聘請員工也尚未有哥哥的資金，當時在低成本的情况下，她一人擔任多個​角色，由營銷、研發食譜、設計包裝、送貨都耗費心力、靠自己一手一腳去經營，相當吃力：「那時候真的發揮了Man power，就像是機械人，每晚都通宵去做，由於我的資金有限，所以在自己能力範圍盡做，不過，最後實在太辛苦，忍不住請哥哥伸出援手。」

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開實體店費用太高

甚有生意頭腦的伍樂怡在開拓收入來源方面，選擇將各款的 bagels 在不同的餐廳、咖啡店進行寄賣，令有興趣的顧客可於網上訂購產品，也達到宣傳的效果。「當時我親身把一盒盒bagels 送到港九不少餐廳，四周洽談賣形式的合作機會，希望有一個平台。最後因為他們，我的品牌才有更多人認識。」

伍樂怡幹勁十足，毅然決定將興趣發展成事業，無懼由零開始。開業半年已略見成績，看着品牌愈來愈多人認識，靠餐廳寄賣和客人之間的口碑相傳，其店鋪社交平台現已吸引近3千人追蹤，為她帶來了成功感。

但她坦言暫時不打算開實體店：「開設實體店的費用太高，需要等到生意上正軌才考慮。目前來說，我希望在不同地區做Pop Up Store，不只分享我的童年回憶，也讓更多人認識我的品牌。」

▲ 她於去年創立自家運動服裝品牌，經常做生招牌吸客。(IG圖片)

此外，早前被爆與經營家族生意的富二代拍拖的她，表示男友也有試食並給予意見。

不過她無意與對方一起經營生意，認為工作分開比較好，堅持與男友財政獨立。「我盡量自己生意自己做，不想靠他，況且這是我的概念，他也沒有太大的興趣，精神上支持我就已經足夠。」

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雖然其副業已穩定上軌，但她依然不忘藝人才是她的「正職」。

去年，正式展開拍劇生涯的她，非常享受做演員的感覺，當中在《青春不要臉》更首次以古裝扮相示人：「拍劇前我也有向父母偷師，問他們以前說話的語氣，但當我一穿上古裝服時，自然說話就變得斯文優雅，很快地便代入角色中。而且劇中跟余德丞有感情線，也有親吻戲，事前已向男友報備。」

記者：曾嘉善

同場加映：黃美棋訪問