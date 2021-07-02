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【星爺愛將】李健仁中風田啟文助介紹醫生　太太照料兩年「如花」站起來

娛樂 12:34 2021/07/02

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李健仁中風後首現身。

現年60歲「如花」李健仁兩年前在深圳中風，送院後一度命危，其後亦半身癱瘓，局部失憶，李健仁出事後，太太安排他由深圳居所返回香港醫治，近日李健仁現身接受傳媒訪問，雖然口齒不清，但意志明顯堅定，仍希望康復後再度拍戲。

李健仁因在中學時與周星馳同班而成為朋友，在1989年經周星馳介紹當幕後場記，後任攝影助理、副導演及製片等。

李健仁近年主要在內地工作。（取自微博）

【星爺愛將】李健仁中風癱瘓開腦後失憶　「如花」發近照感謝各界關心

中風後生活不能自理

90年代，李健仁演出《武狀元蘇乞兒》展開幕前工作，其後如《唐伯虎點秋香》、《國產凌凌漆》、《食神》等都令觀眾留下深刻印象，當中因在《九品芝麻官》飾演角色叫如花，此成為觀眾對他的暱稱。

李健仁近年為方便拍戲，長居於深圳，可是兩年前跟助手去焗桑拿時突然頭痛並暈倒，送醫院急救後，證實是中風，輾轉在幾間醫院留醫，情況一度嚴重，後在家中安排下回港留醫。

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李健仁太太接受訪問透露，丈夫中風後大小二便不能自理，又因為語言能力受影響，不能清楚表達意思，故脾氣時常不佳。

「如花」李健仁棄高薪為星爺當配角　59歲李健仁擁美滿家庭未放棄演員夢

田雞為好友介紹醫生

作為好友的周星馳，表示有任何需要都可幫助，而同為星爺的田啟文，就為李健仁介紹物理治療中心，進行長時間醫治。

「田雞」向傳媒坦言，好友李健仁曾覺得大家浪費時間，一度想放棄治療，但最終接受家人勸喻，努力配合，經過兩年治療，情況漸好轉。

現時李健仁雖仍不能清楚講話，仍需坐輪椅，但基本生活事情已可自理，令太太感到安心，他更在兒子陪同下，努力站起來拍照，並表示希望有日康復後可再度演戲。

同場加映：滕麗名訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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