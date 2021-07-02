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【2012放暑假】香港萬麗海景酒店推STEAM親子假期　房價1,800元起啟發孩子無限潛能【內附連結】

休閒消費 12:34 2021/07/02

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

香港萬麗海景酒店推出多款仲夏S.T.E.A.M.親子假期。(酒店提供)

過多半個月又到暑假，香港萬麗海景酒店設計多款親子假期住房套餐，包括盛夏音樂童心之旅及仲夏S.T.E.A.M.親子假期，讓小朋友們從音樂劇及S.T.E.A.M. 工作坊中激發不同潛能。小朋友可以透過音樂劇場，以歌唱、舞蹈及戲劇形式與小飛俠開展一趟冒險之旅、探索迷人的海底世界或是投入一千零一夜的奇妙世界。

住宿套餐由$1,800起。(酒店提供)

而仲夏S.T.E.A.M.親子假期，則以集科學（Science）、科技（Technology）、工程（Engineering）、藝術（Art）及數學（Mathematics），融合五大跨學科領域於一身的體驗式教育，讓小朋友在工作坊中化身成小藝術家及工程師，親手製作蜘蛛發射器、幻影轉盤及帆船，在玩樂的同時更可以透過實驗及實踐，探索不同製作物料及技巧，發揮想像及創造力，啟發孩子們的多方面思維，參與工作坊的小朋友更可獲得證書及把製成品帶回家中作紀念品。

住宿優惠包括萬麗咖啡室的滋味自助早餐（兩位成人及一位12歲以下小童），並到萬麗咖啡室Mirage Bar & Restaurant、滿福樓及Retail以$1,000餐飲消費額樂享各式獨特美饌。

住宿優惠包括萬麗咖啡室的滋味自助早餐，兩位成人及一位12歲以下小童。(酒店提供)

詳情如下：

仲夏S.T.E.A.M.親子假期由7月2日至8月31日，逢星期五供應。S.T.E.A.M. 工作坊於逢星期六供6至12歲之小朋友參加。而盛夏音樂童心之旅由2021年7月3日至8月31日，逢星期六供應。音樂劇工作坊於逢星期日供6至12歲之小朋友參加。價錢為每晚$1,800起，額外每位小朋友參與工作坊另加$668，須提前兩天預訂。立即預訂或探索更多按以下連結 （查閱房價時於「企業 / 推廣活動代碼」輸入「D60」直接連到此住宿套餐或選擇「精選優惠及套餐」瀏覽所有住宿套餐，所有價格須另收加一服務費。）
 
預訂及查詢：2802 8888

記者：郭秀芳

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