膳食纖維配搭益生菌　改善寶寶「加固」便秘良方

不少父母是從觀察初生嬰兒的大小二便狀態而判斷他們的健康狀況,當寶寶6個月大,並開始加固時,卻很容易便秘。寶寶便秘,導致脾氣變差、不開心、經常大哭,爸爸媽媽也會非常擔心,所以各位爸爸媽媽需要了解寶寶加固後便秘的成因,以及有助寶寶腸道暢順的食物。

寶寶加固時便秘的主要成因是飲食習慣的改變,澳洲註冊營養師劉嘉豪解釋:「寶寶依賴母乳吸收水份。剛開始增添固體食物時,由於食物中的水份沒有母乳充足,令寶寶吸收的水份減少,令大便變乾、變硬,嚴重的更會變成粒狀。」

另一個成因是寶寶進食的固體食物種類不足。劉嘉豪指出,有時為了方便處理,寶寶加固的食物可能和大人的食物一樣,使寶寶減少攝取益生元,令腸道內的益生菌生長速度變慢、菌種改變,影響寶寶排便習慣。

多元化食物種類有助寶寶腸道通暢

劉嘉豪建議爸爸媽媽可從3個方面入手改善:若想令寶寶的大便變軟和濕潤,可選擇水溶性纖維較高的瓜果,例如香蕉、蘋果、南瓜等;其次,若需要增加大便份量,令他們可隔日排便,則選擇非水溶性纖維較多的穀類、菜葉及菜心苗等,增加大便體積,幫助排便。他提醒,家長處理食物時要盡量切碎成蓉,菜葉剪去莖部,避免寶寶哽噎。第三方面,需要注意寶寶從食物中吸收的益生菌種類及數目,改善寶寶腸道益生菌平衡。「嬰兒乳酪含有豐富益生菌;市面上亦有針對不同月齡的嬰兒奶粉、米糊等產品,當中添加了基礎的菌種,令寶寶腸道更健康。」

補充足夠益生菌 提升寶寶腸道免疫力

劉嘉豪表示不少人在為寶寶準備食物時,會忽略益生菌的重要性。「當寶寶出生後,母乳中的活性成份如母乳寡糖,可促進寶寶建立健康的益生菌菌種,例如雙歧桿菌。」他補充,有研究*指出當寶寶腸道益生菌充足時,則較少機會出現濕疹、過敏等免疫力問題。

「在成長階段的黃金1,000至1,200日內,就要為寶寶的腸道提供最好的菌種,如雙歧桿菌等益生菌,幫助腸黏膜免疫系統發展得更成熟,為腸道建立一隊健康的士兵,提升腸道免疫力。」在黃金成長階段所建立的腸道菌叢會隨着寶寶飲食習慣和成長而改變,建立後便很難再改變,因此劉嘉豪建議非母乳哺餵的寶寶需要補充足夠的益生菌,幫助腸道發展。

嬰兒食品 細心選擇更安心



市面上有不少奶粉、米糊等嬰兒食品中會添加益生菌。劉嘉豪指出,家長只需要按照產品包裝上所標明的月齡進行選擇,並按照產品說明調配份量便可。他亦建議家長可為寶寶配搭含豐富膳食纖維、寡糖的食物,例如水溶性纖維高的蔬果,令補充的益生菌可配合足夠的食物在寶寶腸道內繁殖生長。

▲ 在為寶寶補充益生菌後,家長亦要搭配含豐富膳食纖維、寡糖的食物,例如蘋果、香蕉等蔬果。

選擇產品時,家長應留意產品包裝有否列明提供的益生菌菌種及數量,同時了解產品處理益生菌活性的技術,因為益生菌需經過胃部消化後,再抵達腸道,發揮作用。

天然有機奶糊 維持寶寶腸道健康

以德國百年品牌Topfer的有機益生菌水果穀物糊為例,每盒含有2,000萬益生菌。Topfer更精心細選出4種對寶寶腸道健康最重要的菌種:3種母乳中含有的益生菌長雙歧桿菌(B.longum)、雙歧桿菌(B.bifidum)、短雙歧桿菌(B.breve),以及嬰兒雙歧桿菌(B.infantis)。

Topfer採用温和的工藝將4種益生菌進行乾燥,令它們具有「冬眠」特性,可長時間存活。乾燥的益生菌與奶粉按特殊劑量混合,並加水調開後,益生菌便可在「冬眠」中甦醒。

有機益生菌水果穀物糊有兩種口味:有機小麥奶糊(蘋果香蕉香橙)及有機全穀物燕麥奶糊(蘋果香草),兩款產品同樣搭配豐富的水果和穀麥,讓益生菌可以在寶寶的腸道內生長,改善寶寶加固後便秘的情況。Topfer的產品不含防腐劑、香精、色素、化學鹽、精製糖,亦沒有使用基因改造、激素、抗生素、化學農藥、改性澱粉,更擁有歐盟有機產品認證及德國Bio Seal有機產品認證,這代表了產品從原料開始就受到有機生產標準的嚴格管控,保證95%以上的有機成分,安全無添加。想要為寶寶帶來最天然真實的好味道,立即到 HKTV Mall 及 全線 primeval Organic專門店 選購!

關於Topfer 特福芬



作為在一戰時期以「降低居高不下的嬰兒死亡率」為使命而誕生的品牌,Topfer特福芬在1937年推出專為稚嫩腸胃而設的米糊。作為擁有110年歷史的有機品牌,從原料產地開始嚴格把控生產各環節,從原料選擇、加工到生產全過程,堅持全鏈有機生產,將有可能對寶寶發育造成不利影響的物質都一一排除在外,110年用心呵護寶寶腸胃。

