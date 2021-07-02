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【失魂外傭】大頭蝦外傭去錯醫院病房　哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車

親子 13:02 2021/07/02

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熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

大頭蝦外傭去錯醫院病房，哭著誤報老爺「Pass Away」嚇得新抱險撞車。

不少在職家長會聘請外傭幫忙打理家務及照顧家中小孩老人家，但外傭有時會幫倒忙，甚至搞出笑話。一名新抱於香港討論區發帖，指家中外傭大頭蝦經常失魂，記性超差。日前，家中老爺需入院做小手術，沒想到外傭去錯醫院病房，更哭著誤報老爺離世，嚇得新抱險撞車。

一名新抱於「香港討論區」發文抱怨，她狠批家中外傭的記性差，每日需寫便條或寫白板，列明要做事務，但因現時難聘請工人，唯有忍耐。日前，家中老爺需入院做小手術，新抱已印刷地圖、寫上名字及病房電話，讓外傭拿假牙給老爺，

誰不知佢喊晒口打嚟話Sir pass away......嚇到我差啲撞車!

外傭丟三落四 

新抱再透露，吩咐外傭到B5病房，惟她遺失「貓紙」，走去D5病房，沒想到離開的病人與老爺同姓，她無奈大呻「工人姐姐咁唔小心點搞啊？」

網民：烏龍姐姐 

帖文引來不少網民大笑，「我忍唔住笑咗，係咪好黑心?」令有網民狠批外傭不但記性差，更是愚蠢。新抱再留言表示，「平時老師待佢不薄㗎！」更透露外傭焗蛋糕曾落錯粟粉，「焗完質地硬淨……暈了！」

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責任編輯：王明芳

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