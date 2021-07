【洗腦神曲】唱「屯馬開通」羅先生是YouTuber　拍片講天氣教玩魔術憑洗腦歌爆紅

▲ 唱「屯馬開通」羅先生原來是YouTuber,拍片講天氣教玩魔術憑洗腦歌一夜爆紅。

港鐵屯馬綫於6月27日全線通車,吸引大批鐵路迷搶搭頭班車,當中接受電視台訪問的羅先生,以《綠袖子》的曲調,唱出「屯馬開通真的很興奮」,影片隨即爆紅。主唱者羅先生原來是Youtuber,不時分享影片談論天氣、教玩魔術等等。

羅先生在屯馬綫開通當日接受電視台訪問,表示構思了一句歌詞去形容心情,更在鏡頭前大展歌喉,以DSE聆聽公開試的背景音樂《綠袖子》曲調,(Greensleeves)旋律,配上「屯馬開通真的很興奮」的歌詞,洗腦旋律在觀眾腦海中揮之不去。

訪問影片瞬間在網絡上爆紅,更被網民製成「完整版MV」,並引來羅先生本尊留言,「多謝你幫我整,I like it very much!」,意外發現羅先生原來也是一位YouTuber。

羅先生的YouTube帳戶名為「羅哲琛」,目前有逾1900名訂閲者,頻道分享了不少影片,主要是談論天颱風等天氣狀況,以及對氣象的見解,另外,亦有分享魔術教學等等。

責任編輯:羅嘉欣