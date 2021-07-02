【洗腦神曲】唱「屯馬開通」羅先生是YouTuber　拍片講天氣教玩魔術憑洗腦歌爆紅

▲ 唱「屯馬開通」羅先生原來是YouTuber，拍片講天氣教玩魔術憑洗腦歌一夜爆紅。

港鐵屯馬綫於6月27日全線通車，吸引大批鐵路迷搶搭頭班車，當中接受電視台訪問的羅先生，以《綠袖子》的曲調，唱出「屯馬開通真的很興奮」，影片隨即爆紅。主唱者羅先生原來是Youtuber，不時分享影片談論天氣、教玩魔術等等。

羅先生在屯馬綫開通當日接受電視台訪問，表示構思了一句歌詞去形容心情，更在鏡頭前大展歌喉，以DSE聆聽公開試的背景音樂《綠袖子》曲調，（Greensleeves）旋律，配上「屯馬開通真的很興奮」的歌詞，洗腦旋律在觀眾腦海中揮之不去。

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訪問影片瞬間在網絡上爆紅，更被網民製成「完整版MV」，並引來羅先生本尊留言，「多謝你幫我整，I like it very much!」，意外發現羅先生原來也是一位YouTuber。

羅先生的YouTube帳戶名為「羅哲琛」，目前有逾1900名訂閲者，頻道分享了不少影片，主要是談論天颱風等天氣狀況，以及對氣象的見解，另外，亦有分享魔術教學等等。

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責任編輯：羅嘉欣