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【涉藏彈藥】涉住所藏硫磺及彈藥等物品　地盤工提堂還押候訊

社會 12:17 2021/07/02

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32歲男子被控藏有炸品藥罪及無牌藏有彈藥罪，今（2日）被押在至觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯，案件押後至9月24日再提訊。（資料圖片）

警方日前於藍田拘捕1名男子，並在其單位內檢獲硝酸鉀、硫磺、彈藥和槍械零件等。32歲男子被控藏有炸品藥罪及無牌藏有彈藥罪，今（2日）被押在至觀塘裁判法院提堂，暫毋須答辯。案件押後至9月24日再提訊，以待進一步調查，被告還押候判。

被告張翰維（32歲），報稱任職地盤散工，被控藏有炸品藥罪及無牌藏有彈藥罪。控罪指，被告於2021年6月29日在藍田康華苑一單位明知而管有、保管或控制某些爆炸品，即硝酸鉀和硫磺，以為無牌管有一批彈藥，580發槍彈推動打釘工具的槍彈。

控方庭上透露，在被告藍田住所中搜出槍械零件、大量化學物品及可能可製成爆炸品的粉末，要求押後案件以待警方進一步調查，包括檢驗搜獲的化學品和槍械零件，及調查被告的通訊記錄和社交媒體，控方反對被告保釋。

裁判官應控方申請，將案件押後8星期至9月24日再提訊，辯方申請保釋，遭裁判官拒絕。

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記者：陳卓欣

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