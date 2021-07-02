Agent. L搶先193跟譚仔三哥合作　現身蘭桂芳與巨型燈箱打卡　

▲ 譚仔三哥將於7月9日以全新形象登陸中環蘭桂坊。

譚仔三哥將於7月9日以全新形象於中環蘭桂坊開店，並邀來近期人氣急升的Agent. L率先到現場打卡。三哥亦將更提供酒精飲品（將於8月初供應）及佐酒小食，建立全新國際化形象。

▲ 譚仔三哥邀來人氣急升的Agent. L打卡。

為隆重其事，譚仔三哥特別邀請到近期人氣急升的 Agent. L 率先到現場在裝修圍板外打卡，一身肌肉的Agent. L在譚仔三哥新店的裝修圍板外，鬼馬地擺出各式各樣甫士，十足十蘭桂坊夜店門外的bouncer ，為人龍店造勢。

Agent. L表示：「我一直都是譚仔三哥的擁躉，老蘭三哥開張，真的很興奮！ 我今天更率先親臨現場視察環境，與一班三哥姐姐一同為開幕日迎接長長人龍作好準備。同時， 我近期亦愛上三哥新推出的煳麻湯魚爽肚米線，新配菜『魚爽肚』，口感爽滑，坊間少見。」

譚仔三哥中環旗艦店首次採用國際版的店舖設計，以「紅、黑」品牌顏色為主調，再配富有香港特色霓虹燈招牌的TJSG燈箱，寓意將國際級的設計元素匯入香港品牌中，達至文化交匯，走向國際化之意。

▲ 譚仔三哥新店面貌。

中環旗艦店正門設有巨型長方形玻璃窗，四邊有燈帶包圍，白天配合自然採光，令店舖看起來更立體、空間感更強，並形成「Activity Showcase」，讓路過的人或者在等待的人，都可以清晰看見店舖內的活動。

同時，「老蘭三哥」共設有三個中環獨有的霓虹燈招牌設計，包括：「原創．獨創」、「譚仔三哥」以及為凸顯譚仔三哥國際化形象而設計的巨型燈箱「Tam Jai Sam Gor」，十分奪目耀眼。