【親子活動】公共圖書館七月推出「夏日閱繽紛」活動　與讀者歡度暑假

▲ 香港公共圖書館將於7月起推出暑期大型閱讀及親子活動，以「探索閱讀新領域」為主題，透過豐富多彩的活動，讓市民發掘閱讀的樂趣。在「夏日閱繽紛」的線上節目「書蟲出動！」工作坊，小朋友將學習如何使用簡單材料製作色彩繽紛的書蟲。（康文署）

香港公共圖書館將於七月起推出暑期大型閱讀及親子活動，以「探索閱讀新領域」為主題，透過豐富多彩的活動，讓市民發掘閱讀的樂趣。

重點活動之一「夏日閱繽紛」內容非常豐富，於本月17日至下月15日在各區分館展開。其中，「故事劇場」由日照場和香港教師戲劇會以兒童故事和互動遊戲，培養小朋友對閱讀的興趣。在「創意工作坊」，家長與小朋友會學習製作趣味手作。「夏日閱繽紛」亦新增為青少年及成人而設的「禪繞畫創作 x 陶笛欣賞」及「文學與植物 x 創意捲紙相框」工作坊，讓他們體驗圖書館活動。

「夏日閱繽紛」亦增設線上節目，家長和小朋友可以足不出戶參與多元化的圖書館節目。公共圖書館將陸續上載多條教授小手工製作和故事分享的短片至其YouTube頻道及康文署「寓樂頻道」 ，亦會舉辦多場Zoom實時工作坊，讓小朋友與導師互動，學習繪畫和探索科學原理。有關「夏日閱繽紛」活動詳情，可參閱於各公共圖書館派發的節目小冊子或瀏覽網頁。

除了「夏日閱繽紛」，公共圖書館亦會推出多個親子閱讀活動和網上活動，線上線下陪伴讀者歡度暑假。香港中央圖書館將舉辦「親子故事工作坊：迎接夏日」活動，由哥奇達劇團主持，透過故事劇場、互動遊戲、繪本故事和勞作為孩子增添閱讀樂趣及促進親子關係。多間指定圖書館亦會舉辦「小書袋的閱讀新世界」活動，引人注目的小書袋將載着不同主題的書籍配搭，增加閱讀樂趣。

網上活動方面，在「互動故事房」，讀者可穿梭不同故事情境，與導師和演教員互動，並即時投票決定故事的發展。新一輯「故事‧起動」邀請作家及不同界別專業人士演繹各類型故事，錄製成短片及加入動畫元素，為小朋友帶來另一種閱讀體驗。

公共圖書館暑期活動費用全免，部分活動明日（3日）起可預先報名或於指定公共圖書館索取入場券。想了解更多公共圖書館的精彩活動和詳情，可瀏覽「喜閱‧飛越」Facebook及Instagram專頁。

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責任編輯：曾卓鋒