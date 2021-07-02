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【東鐵綫】旺角東至紅磡站列車服務周日暫停　港鐵呼籲乘客可考慮使用屯馬綫或其他綫路

社會 12:38 2021/07/02

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港鐵周日（4日）第六次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務。（資料圖片）

為配合東鐵綫過海段新軌道接駁工程，港鐵將於周日（4日）第六次暫停來往旺角東站至紅磡站之間的列車服務，直至當日服務完結。

港鐵表示，在暫停服務期間，會提供免費接駁巴士來回行走紅磡站及九龍塘站，又提醒乘客需要留意車程時間或會較正常情況下的車程長，建議乘客預早規劃行程，受影響乘客屆時可考慮使用屯馬綫或其他綫路。

為將現有東鐵綫路軌接駁至紅磡站新建的月台及路段，旺角東站至紅磡站之間的路段需要進行新軌道接駁工程，當中包括改動現有軌道以接駁到新路段、 安裝架空電纜，以及改動部分現有信號系統設備。自2021年1月接駁工程開始，在港鐵同事努力下，主行車線部分連接紅磡站新建月台的路軌接駁工程已經完成，而安裝架空電纜的進度亦按計劃進行。

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責任編輯：曾卓鋒

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