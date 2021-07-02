【生命鬥士】信信肝臟指數佳仍靠鼻胃喉進食　父母憂兒出院前需捱刀開胃造口

▲ 信信換肝已有5個月了，肝臟指數佳，但仍靠鼻胃喉進食，父母憂兒出院前需捱刀開胃造口。

25周早產男嬰「信信」在2個半月大時出現肝臟纖維化，在5個半月大時急需換肝，可幸在今年2月進行器官移植手術，至今有5個月，肝臟移植科醫生指出信信相關指數很好。可是，信信現時仍靠鼻胃喉進食，醫生建議出院前或要開胃造口，父母擔心兒子要捱刀做手術。

▲ 信信換肝至今相隔了約5個月，肝臟相關指數很好。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

換肝至今相隔5個月

本港男童信信是25周出世的極早產BB，初期要靠呼吸機幫忙維持生命，種種難關都捱過，可是在2個半月大時，確診了肝臟纖維化，只有換肝才可保命，可是父母家人不吻合捐肝要求，可幸獲善心叔叔捐出部分活肝。信信在2月1日接受換肝手術之後，進展非常理想。

換肝至今相隔了約5個月，媽媽昨日（1日）於Facebook專頁「救救小心 – 肝」交代信信的最新情況，爸媽陷入兩難的情況，有感與兒子走過了很長久的路，終於來到最後一步，期待信信快快學會嘴仔自行進食，可以拔掉胃喉。

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爸媽提及早幾日醫生有建議考慮信信開胃造口，醫生講解過開了胃造口，就可以帶他出院，處理方面較現時用鼻胃喉好處理。他們考慮到現時一歲多信信，整體發展的確因健康及住院限制而減慢，開胃造口可方便出院。

出院對豬仔（信信暱稱）嘅發展總比喺醫院好……因為喺屋企有家人陪伴，同有家姐陪伴一齊玩一齊成長。

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出院前或需捱刀開胃造口

另一方面考慮因素，父母擔心兒子要捱刀進行手術，要再一次全身麻醉去做手術要捱刀，再早期又照到信信肝門靜脈有些窄，醫生曾提及有需要時要幫他擴闊條血管，而此手術需要全身麻醉。

父母坦言「老實講媽媽爸爸真係唔想你再捱刀」，亦指肝臟移植科醫生都表示，信信肝臟相關指數很好「幾靚仔」，提及如有其他問題或會影響到指數。以上種種，就為信信開胃造口一事，令父母處理兩難狀況。

▲ 可愛的信信伸手向媽媽討抱抱。（相片來源︰「救救小心 - 肝」fb專頁）

盼信信學會自行進食

最終決定是給信信多1個月時間，讓他去學自行進食，爸媽希望兒子快快學會口食，那就不用再想以上的難題。

寶寶加油！媽媽會一直陪著你走，期待你出院的一天，媽媽很開心看到你一天天的進步成長，會站、會走路、會轉身、會伸手向媽媽討抱抱。

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責任編輯︰顏紫燕