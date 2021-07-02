【星二代】4歲女兒率真性格似媽媽　湯唯放任女兒自行剪髮︰她嫌天氣熱

▲ 湯唯的4歲半女兒嫌天氣熱自行剪頭髮。

現年41歲的內地氣質女星湯唯，2014年與韓國導演金泰勇結婚後育有一女Summer，湯唯為專心照顧女兒減少幕前工作，在社交平台不時分享女兒的近況，日前4歲半的Summer竟拿起鉸剪自行剪頭髮，還不只一次，湯唯笑女兒愈剪愈短，已被其他小朋友稱呼她做哥哥了。

很多家長都怕小朋友拿起剪刀亂剪出意外，湯唯卻放手讓女兒用小剪刀剪髮，自行決定髮型，但她有從旁觀察，以免女兒有危險。她在IG分享兩張女兒剪髮的照片，可見女兒已不只一次剪髮，她在帖文中表示，名叫Summer的女兒嫌天氣太熱︰

Summer小朋友嫌熱，把自己的頭髮愈剪愈短，看還有没有第3次。星期天出去玩已經被比你小的小朋友叫哥哥了。

第一張照片中，女兒拿著白色小剪刀，歪著頭往長髮髮尾剪下；第二張她已變成冬菇頭，但她懂得對住塊鏡剪前蔭，像剪髮上癮。

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湯唯認同女兒率真性格似自己

不少網民讚Summer叻女、好可愛，剪得不錯，有網民更稱女兒率真的作風似足媽媽，「根本和媽媽一模一樣」、「真的是你」，連湯唯都有回覆︰「沒錯」！

湯唯憑2007年演出李安電影《色，戒》成名，卻因尺度太大遭到大陸廣電總局封殺，其後進軍香港及韓國影視圈，2009年和玄彬合演韓國電影《晚秋》，因而認識了導演金泰勇，兩人於2014年結婚，2016年8月誕下女兒Summer。

▲ 湯唯曾透露會安排女兒在中國讀書。（微博圖片）

曾飽受產後膀胱脫垂困擾

湯唯曾透露，誕女令她飽受產後膀胱脫垂的問題，包括尿頻等生理困擾，影響電影拍攝工作，令對手難以入戲，因而內疚得曾在電影宣傳的訪問中痛哭。

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後來湯唯拍攝內地劇集《大明風華》期間患上重病，先後發高燒、扁桃腺發炎，更4度患上流感，之後更確診肺炎。縱然當時流感肆虐，但她仍要時常帶著女兒一同開工，結果女兒因此染上肺炎，如今康復後肺部仍很虛弱，湯唯坦言感到非常內疚。

湯唯通過「優秀人才入境計劃」成為港人，婚後曾揚言不會加入韓國籍，而女兒在香港出生的時候，也說過不會讓女兒入香港戶籍，會安排女兒在她的老家杭州生活和成長，接受中國教育。

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責任編輯︰林綺玲