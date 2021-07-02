  • 32°C
香港時間 : 2021702日 (週五) 14:01
靚太生活雜誌

會員專區

專題:TOPick DSE 升學攻略2021

熱門關鍵字 : 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【星二代】4歲女兒率真性格似媽媽　湯唯放任女兒自行剪髮︰她嫌天氣熱

育兒經 13:20 2021/07/02

分享：

熱門 大叔的愛 5000元消費券 校長專欄 刑偵日記 烹飪教煮 聲夢傳奇 靚太安樂窩 香港小姐2021 新冠疫苗 兒童健康

湯唯的4歲半女兒嫌天氣熱自行剪頭髮。

現年41歲的內地氣質女星湯唯，2014年與韓國導演金泰勇結婚後育有一女Summer，湯唯為專心照顧女兒減少幕前工作，在社交平台不時分享女兒的近況，日前4歲半的Summer竟拿起鉸剪自行剪頭髮，還不只一次，湯唯笑女兒愈剪愈短，已被其他小朋友稱呼她做哥哥了。

很多家長都怕小朋友拿起剪刀亂剪出意外，湯唯卻放手讓女兒用小剪刀剪髮，自行決定髮型，但她有從旁觀察，以免女兒有危險。她在IG分享兩張女兒剪髮的照片，可見女兒已不只一次剪髮，她在帖文中表示，名叫Summer的女兒嫌天氣太熱︰

Summer小朋友嫌熱，把自己的頭髮愈剪愈短，看還有没有第3次。星期天出去玩已經被比你小的小朋友叫哥哥了。

第一張照片中，女兒拿著白色小剪刀，歪著頭往長髮髮尾剪下；第二張她已變成冬菇頭，但她懂得對住塊鏡剪前蔭，像剪髮上癮。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

湯唯認同女兒率真性格似自己

不少網民讚Summer叻女、好可愛，剪得不錯，有網民更稱女兒率真的作風似足媽媽，「根本和媽媽一模一樣」、「真的是你」，連湯唯都有回覆︰「沒錯」！

湯唯憑2007年演出李安電影《色，戒》成名，卻因尺度太大遭到大陸廣電總局封殺，其後進軍香港及韓國影視圈，2009年和玄彬合演韓國電影《晚秋》，因而認識了導演金泰勇，兩人於2014年結婚，2016年8月誕下女兒Summer。

湯唯曾透露會安排女兒在中國讀書。（微博圖片）

曾飽受產後膀胱脫垂困擾

湯唯曾透露，誕女令她飽受產後膀胱脫垂的問題，包括尿頻等生理困擾，影響電影拍攝工作，令對手難以入戲，因而內疚得曾在電影宣傳的訪問中痛哭。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

後來湯唯拍攝內地劇集《大明風華》期間患上重病，先後發高燒、扁桃腺發炎，更4度患上流感，之後更確診肺炎。縱然當時流感肆虐，但她仍要時常帶著女兒一同開工，結果女兒因此染上肺炎，如今康復後肺部仍很虛弱，湯唯坦言感到非常內疚。

湯唯通過「優秀人才入境計劃」成為港人，婚後曾揚言不會加入韓國籍，而女兒在香港出生的時候，也說過不會讓女兒入香港戶籍，會安排女兒在她的老家杭州生活和成長，接受中國教育。

同場加映︰3歲李元元一味靠玩成最搞笑星二代　Lucy媽︰家是最好的playgroup

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

責任編輯︰林綺玲

相關文章

【最萌星二代】3歲李元元鮮為人知10件事　Lucy奇趣外貌大肚腩之迷揭秘
15:00 2021/06/09
【最萌星二代】3歲李元元鮮為人知10件事　Lucy奇趣外貌大肚腩之迷揭秘
【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園
17:20 2021/06/28
【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園
【星二代】熊黛林孖女3歲生日做小model各有各靚　40歲Lynn宣佈封肚無意追仔
13:33 2021/04/20
【星二代】熊黛林孖女3歲生日做小model各有各靚　40歲Lynn宣佈封肚無意追仔

你可能感興趣

【最萌星二代】3歲李元元鮮為人知10件事　Lucy奇趣外貌大肚腩之迷揭秘
15:00 2021/06/09
【最萌星二代】3歲李元元鮮為人知10件事　Lucy奇趣外貌大肚腩之迷揭秘
【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園
17:20 2021/06/28
【星二代學校】符曉薇分享Abi校園生活趣事　陳柏宇女兒讀九龍塘英文幼稚園
【星二代】熊黛林孖女3歲生日做小model各有各靚　40歲Lynn宣佈封肚無意追仔
13:33 2021/04/20
【星二代】熊黛林孖女3歲生日做小model各有各靚　40歲Lynn宣佈封肚無意追仔
爸媽心聲 育兒心得 家庭教育 家庭關係 湯唯 星二代 娛樂人物職業 演員

最高瀏覽

【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
18:07 2020/02/04
【口罩防疫措施】韓國口罩不是每款防病毒　拆解韓國口罩「KF」標籤「KF80」與「KF94」分別
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
09:00 2021/05/25
【靚太安樂窩】豪裝渣甸山歐陸式1492呎單位　超大廚房淺色設計擴大空間感
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶
13:59 2019/05/03
當小六女兒是性奴性侵315次　獸父遭起訴強辯女兒自願︰我們像情侶