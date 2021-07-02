【失而復得】流產2年傷痛後再迎第二胎　網紅夫婦知悉預產期淚崩︰他回來了

▲ 台灣網紅夫婦「那對夫妻」兩年前痛失第二胎，近日宣布再次懷孕喜訊。

台灣網紅夫婦「那對夫妻」的林京燁（Kim）和張品筠（Nico）育有現年7歲的女兒妮妮，Nico在兩年前流產，痛失第二胎。兩年過去，夫婦近日在社交媒體宣布懷孕喜訊，當知道預產期的一刻更是百感交集，感慨表示「他回來了」。

綜合台灣傳媒報道，台灣網紅「那對夫妻」於2015年開設「Nico品筠&Kim京燁 【那對夫妻】」Facebook專頁，分享夫妻日常、湊女經等，現時Facebook專頁多達270萬粉絲。2019年10月下旬，夫妻向網民公布Nico懷上第二胎「小林萌」的喜訊，可是12月初Kim透露Nico不幸流產。

▲ Kim分享，「我們家終於有機會再次成為一家四口了。」（「那對夫妻」fb圖片）

Kim很心疼老婆，從懷孕初的不適到流產所承受的壓力，夫妻坦言很難過但必須堅強起來，Kim只希望老婆能好好調養身體。當時5歲的妮妮很懂事，反過來安慰父母，說小林萌弟妹還沒準備好要來，所以先回去了，表示「沒關係，等他準備好再來，我們都會等他！」

預產期是兩年前痛失孩子之日

直至本周一6月28日，Kim在facebook分享「我們家終於有機會再次成為一家四口了，因為小林萌回來了」，Nico走過流產傷痛後再次懷孕，懷胎逾3個月才公布喜訊。Kim憶述Nico流產後，自己的情緒也壓抑已久︰

其實每一次在安慰完她後，我自己都會躲起來默默的掉淚，因為我不想影響她的心情，所以也不想讓她知道我的難過。

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而本周三6月30日Nico也在facebook上載早前向Kim報喜的影片。影片開始Nico拿出顯示兩條線的驗孕棒，向網民表示自己懷孕了，之後她錄影Kim得知她懷孕的反應。她送給Kim一個禮物盒，請老公打開來看，同時播放Kim兩年前為失去孩子所寫的歌曲《想你呦》，自己則離開鏡頭一會。

當Kim打開禮物盒，看到驗孕棒後喜極而泣，Nico回到鏡頭，夫妻感動得擁抱起來。Nico透露用app大概計算了預產期是12月7日，Kim聽後直呼「太玄了」，只因兩年前孩子就在12月7日離開，他形容這是人生最黑暗的一天，沒想到孩子的預產期就是這天。

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勉勵同路人懷抱希望

其後Nico再發文指，心疼老公當時創作《想你呦》這首歌曲，原本是一首輕快的旋律，但發生流產事情才變成後來的版本，她希望藉這次機會，讓這首歌變回開心的旋律。她補充真正的預產期有待確定，並說出心聲︰

這兩年來每一次月經只要遲來一天我就會驗孕，因為一直期待著……所以真的也迎來了不少次的失望，但我始終相信有希望才有更好的未來。

▲ 一家三口很幸福，將要成為四口之家。（「那對夫妻」fb圖片）

Kim希望小林萌這次準備好回家，同時勉勵跟他們有一樣經歷的朋友不要放棄，盼望夫妻的遭遇能給同路人帶來一點希望︰

只要我們做好準備懷抱著希望，希望總有一天會再次來到。

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責任編輯：王明芳