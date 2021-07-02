【復必泰疫苗】政府專家指120名青少年接種後無嚴重事故　4名確診青年現嚴重併發症

▲ 120名青少年接種後無嚴重事故，4名確診青年一人現嚴重溶血性貧血。（資料圖片）

政府早前降低復必泰疫苗接種年齡下限至12歲。疫苗可預防疾病科學委員會主席、新冠疫苗顧問專家委員會成員劉宇隆表示，本港有120名青少年接種了新冠疫苗，暫無出現嚴重事故，而4名確診青少年現嚴重併發症，其中一人有嚴重溶血性貧血，呼籲青少年盡快接種。

劉宇隆在網上講座表示，截至上月27日，本港有120名11至16歲青少年接種了復必泰新冠疫苗，暫無出現嚴重事故，部分人接種後肌肉疼痛及腹瀉等，但症狀會在3日內減退。即使有外國文獻指，年輕男性接種後出現胸口痛、心跳快、氣促等心肌炎徵狀，但他以以色列為例，500萬人接種只有275例現上述情況，形容情況十分罕見。他續指，雖然當遇到變種病毒時，新冠疫苗的保護率有所下降，但仍具原有效力的8至9成，呼籲青少年盡快接種新冠疫苗。

他表示，本港有4名確診感染新冠肺炎的青少年出現嚴重併發症，其中一人有嚴重溶血性貧血，並引述國際數據指，每250名感染新型冠狀病毒的青少年，就有1人出現比較嚴重的併發症，感染後有機會有長期後遺症，譬如有5％確診兒童持續失去味覺及嗅覺，或會經常嗅到垃圾味及坑渠味等。



劉宇隆補充，除正患病、體弱、貧血的女生、患慢性病而病情不穩的人士，以及接種第一針出現嚴重併發症者外，一般青少年都可接種新冠疫苗，但接種後須休息最少2天，亦不可進行劇烈運動一周。他建議，女生多吃菠菜及紅肉補充鐵質，以減低接種後出現不良反應的風險。

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記者：陳麗娜