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《手捲煙》兩周累積票房破500萬元　代表香港出戰美加影展

娛樂 13:33 2021/07/02

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《手捲煙》

影帝林家棟主演、《嘆息橋》演員陳健朗首部執導作品《手捲煙》上映兩周，截至昨日（7月1日）累積票房衝破500萬元。

《手捲煙》在 6月17日開畫日排名第三，為同期港片之冠。首周末僅兩天票房已破百萬。第二周票房一反常態跌幅輕微，走勢絕無疲態，第二周周末起更連續多日超越《無聲絕境II》及《保鑣救殺手2》而擠身單日票房亞軍位置，可見有強勁口碑承托，討論度高，越戰越勇，有望擠身千萬港片之列。

導演陳健朗就率領演員袁富華、Bipin Karma及Anees一同拍片公佈好消息，並答謝觀眾支持，袁富華更呼籲未看的觀眾應馬上入場，看完更可再看一次。

除票房報捷，《手捲煙》更獲邀代表香港電影參加第20屆紐約亞洲電影節，是本年度唯一香港電影入圍競賽項目「Uncaged Award for Best Feature Film Competition」，爭奪「突破規限最佳電影獎」，並將於8月在紐約作北美首映。

本片同時入選第25屆加拿大Fantasia國際電影節，8月亦將於蒙特利爾舉行加拿大首映，分別讓美加兩地觀眾都能欣賞到這部港產片。

《手捲煙》去年率先囊括第57屆金馬獎7項重要提名，先後被選為金馬影展閉幕電影以及香港亞洲電影節開幕電影，早前亦獲邀參選第16屆大阪亞洲電影節，同時又獲第9屆新加坡華語電影節選為開幕電影，目前亦代表香港電影出戰烏甸尼，有機會為港片爭光。 

撰文 : TOPick柴犬出動

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