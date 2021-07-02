【槍殺姨舅】女保鑣涉槍殺姨舅案續審　二舅供稱無人曾對被告說「你阿媽唔死都死咗，你阻住全世界都無用」

▲ 被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪。（資料圖片）

47歲女保鑣疑因不滿姨舅遲遲未處理外婆遺下之物業，於鰂魚涌公園槍殺兩名姨舅，另外兩名姨舅受傷。女保鑣否認謀殺等共4罪，案件今（2日）於高等法院續審。受槍傷的二舅父續作供，控方問及案發當日有沒有人曾對被告說「我點知你阿媽幾時死」、「你阿媽唔死都死咗，你阻住全世界都無用」，二舅供稱沒有。

被告詹心桀（47歲），被控兩項謀殺及兩項有意圖而射擊罪，被告承認於精神受影響下誤殺兩名死者，不獲控方接納。

控罪指她於2018年6月26日及27日，在香港謀殺二姨詹少芬（80歲）及四舅父詹鎮基（62歲），並於6月26日在太古城道鰂魚涌公園，意圖使二舅父詹前駒（74歲）及三姨詹小慧（65歲）的身體受嚴重傷害而向他們射擊。

受槍傷的二舅父詹前駒今續作供稱，案發當日一行6人包括他本人、4名死傷者及被告胞兄魏敬東相約在酒樓會面，各人於早上10時到達，被告則於11時半才抵達。二舅父指被告到達前曾與胞兄不斷以電話聯絡，問及誰已到場等。

二舅父指，期間曾於酒樓外等候被告，當被告到達時便說「哦，要走喇，可唔可以再傾下」，被告遂建議到附近公園。

二舅父指於下午1時半一行人步行到達公園後閒談，期間被告向四舅鎮基談及武術和攻擊時如何防守，鎮基曾說笑問若出手如何應對，二舅表示已忘記被告如何做法，但強調他們並非真正研究武術。二舅形容當時氣氛並非爭論或「講數」，只是閒談而已。

二舅指於公園逗留約1個半小時，當時胞姐及胞妹表示要離開，被告不斷說「等一等，等一等先」，其他人便問及「你究竟有咩要講，你返去諗下先」。

二舅指各人在公園時說笑和談及運動話題，之後各自坐在公園的涼亭內，二舅指自己當時沒有與人交談。

二舅指其後聽到槍聲，他憶述抬頭時看見被告站在涼亭外，伸直手持手槍，表情冷酷及瞄準開槍，但看不到向誰瞄準，二舅哽咽指仍然記得當時的槍聲，因為「我成世第一次聽到呢個槍聲」。二舅於庭上一度停頓拭淚，他表示3年來未能忘記。

二舅續指已忘了共有多少下槍聲，但指被告開槍後向他行近及望向他，二舅指當時自己已中槍，手臂血流如注，他表示當時感到不是非常痛楚，但感到呼吸困難。二舅稱當時被告默不作聲，當她行近時，二舅便本能地避開她。

二舅供稱當時對被告說「你點解可以咁對我哋㗎」，他於庭上指數十年一直對其家庭資助，當被告的母親去世時，二舅指對所有家人均對被告十分關心遷就，「見咁開槍，好震驚，更加好傷心」。二舅指被告當時沒有回應，並向太古城中心方向步行離開。

二舅指當被告離開後，他用手掩住傷口，看見四弟鎮基及二姐少芬躺在地上，鎮基頭部血流如注，胞妹少芬則叫「阿哥，你醒呀」。二舅哽咽指當時兩度抹二姐的頭，並看見血不斷流出來，之後二舅表示身體已不勝負荷，遂坐下休息，不久保安人員及救護員相繼到場。

二舅指現時已康復，偶爾手臂會麻痺，深呼吸時胸口會隱隱作痛，情緒上則沒有因此受影響，二舅指事發後許多人均安慰他十分幸運。

控方問及於案發當日早上11時半至下午約3時槍殺案發生期間，曾否有人對被告說「我點知你阿媽幾時死」，而詹少芬曾否對被告說「你阿媽唔死都死咗，你阻住全世界都無用」。二舅表示沒有，他指二姐少芬性格仁慈及關心被告，他指大姐去世後，二姐曾提及「唉，佢（被告）阿哥有好職業，又有女友，佢阿妹好可憐」。

二舅亦指於大姐去世後，二姐更吩咐他們要說話安慰大姐，指大姐或會聽到的，二舅供稱曾向被告表示「有筆錢俾佢，生活唔使憂」。聆訊下午續。

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記者：林育慧