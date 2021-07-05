【校長專欄】馬拉松故事啟發分階段設目標　伍少梅中學校長︰培養鬥心與意志

▲ 馬拉松故事啟發分階段設目標，伍少梅中學校長鼓勵培養鬥心與意志。

大家好！今天很想跟大家分享一個達成目標的故事，這是一個真人真事！在1984年，有一個日本的馬拉松長跑選手，他在東京馬拉松第一次參加馬拉松比賽，就拿了那次的冠軍，全場都很驚奇。一個無名小子，第一次參加馬拉松，為什麼能拿冠軍這麼厲害呢？

▲ 伍少梅中學校長李建文。（黃建輝攝）

他拿了冠軍之後，很多記者一擁而上訪問他，「先生 你是怎麼拿到冠軍的？」那位先生淡淡然地告訴他，「我用智慧贏了這場比賽。」大家都覺得很奇怪，「用智慧贏比賽？不是用體力和毅力嗎？」

在1986年，他在意大利米蘭參加第二次馬拉松比賽，第一次參加又再次贏得冠軍，大家都覺得很奇怪，他憑什麼這麼厲害。第一次跑馬拉松就可以贏得冠軍，他還是跟記者這樣說：「憑智慧贏這場比賽。」大家聽完之後還是不明白，怎麼用智慧贏比賽呢？

完成終極目標前先完成小目標

直到十年後，他出了一本自傳，他解釋道：「我每次跑馬拉松都會用心規劃，我會將全場42.195公里的路程分成不同的小段，每一個小段就是我奮鬥的目標。例如第一小段我看見一所學校，這所學校就是我第一階段的目標。第二段路程看見一間郵局，那間郵局就是我第二段路程的奮鬥目標。如是者，他將一段42.195公里的路程分成8到10段，每一段他都有一個爭取的目標。他就跟自己說，我用最快的速度完成第一個目標，當他達成第一個目標，藉著達成目標的成功感和經歷，奮力前往第二個目標，如是者不斷的往前衝，直到完成最終的目標為止。」



▲ 與小學合辦「未來教室」活動。（相片由學校提供）

▲ 伍少梅中學設有先進的iLab讓學生學習未來科技知識，學校近期與小學合照舉辦「未來教室」活動。（相片由學校提供）

▲ 李校長鼓勵學生訂立目標。（相片由學校提供）

▲ 學生致力參加慈善活動。（相片由學校提供）

▲ 李校長認為學生了解社區基層的需要，建議他們多幫助不同需要的人士。（相片由學校提供）

▲ 學校致力培養學生的閱讀興趣。（相片由學校提供）

▲ 校長鼓勵學生尋找自己的興趣。（相片由學校提供）



這位跑手名叫山田本一，他的經歷告訴我們，我們都知道人生需要訂立目標，當我們訂立了目標後就會有所行動，但不是每個訂立目標的人都能成功。我們訂立了目標後會有行動，但我們若要有一個持續的行動，我就需要知道我們的行動與目標的距離相差多遠。

如果我們能夠將終極目標分成不同階段的小目標，而每一個小目標就是一個成功的指標的話，我們每一次行動帶來小目標的成就，就能幫助我們有持續的鬥心、毅力與意志。去到下一步，就正如我們鼓勵學生訂立目標一樣，我們不要忘記讓學生在適當的時候，透過親身行動，來經歷行動帶來的成功感。而這個成功感往往能夠幫助他們，繼續堅持下去，達至最終的成功。

影片及文章獲「進念教育家」授權轉載。

同場加映：不用課本推圖書教學訓練思維 蔡繼有學校校長：給孩子最多想像空間

TOPick登陸MeWe啦：https://mewe.com/p/topick

TOPick推出小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載︰bit.ly/2X96KAZ

【hket TV家庭台】《湊得輕鬆啲》逢周三晚上10點伴你同行育兒路︰bit.ly/35z6COD

責任編輯：梁節儀