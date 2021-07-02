【虐兒候判】涉餵奶時將8個月大女嬰擲落地上　保姆認虐兒官指誓判監

▲ 任職保姆的被告鍾照萍涉早前於觀塘翠屏南邨一單位，故意襲擊8個月大的女童X。

保姆受僱照顧8個月大女嬰，但涉在餵奶期間將女嬰擲落地上，事件由女嬰父親透過閉路電視片段揭發，片段並於網上廣傳警方遂接手處理。涉案保姆今（2日）於觀塘裁判法院承認對看管的兒童或少年人襲擊罪，還押至7月16日判刑，期間索取背景、心理及精神報告。裁判官斥被告違反誠信，很大機會判處即時監禁。

控罪指，任職保姆的被告鍾照萍（56歲）於2021年6月18日，在觀塘翠屏南邨一單位，身為超過16歲，對8個月大的女童X有看管或照顧責任的人，故意襲擊女童X，相當可能令X受到不必要的苦楚。

案情指，當時8個月大的女嬰與父母同住，父親透過Facebook 聘請被告為保姆。案發當天早上約8時，父親在上班途中觀看家中閉路電視以觀察女嬰的情況，發現被告在餵奶期間，將女嬰掉落地下軟墊一次。父親回家解僱被告，並將女嬰送院檢查，同日出院。

女嬰父親感憤怒，向妻子及友人分享片段，令片段在網上廣傳，警方遂接手調查，並於同日晚上拘捕被告。

辯方求情指，被告受聘期為20天，事發當天是被告第8天上班，被告最好的朋友在案發前一天去世，但因疫情關係，她未能親身到馬來西亞出席葬禮，令她心情不好。加上被告本身患有抑鬱症，以及當時女嬰哭鬧，情緒困擾下將她掉到軟地墊。

裁判官質疑被告違反誠信，辯方解釋本案為單一事件，但裁判官拒接納，指被告受女嬰父母委托，被告便有責任好好照顧女嬰，決定為被告索取背景、心理及精神報告始判刑，期間被告還押看管，裁判官提醒被告很大機會會判監。

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記者：陳卓欣