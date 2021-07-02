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陳穎欣為「生煎包皇」Oscar食店拍宣傳照　Yanny齋拍冇得食呻殘忍

娛樂 14:06 2021/07/02

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陳穎欣與Oscar及Elanne。

陳穎欣 （Yanny）早前為「生煎包皇」蕭唯展（前名蕭潤邦， Oscar）的食店拍攝新一輯宣傳照，首次接拍食品廣告的她直言「超級開心」，因「食」於她的人生中相當重要，她笑說︰「今次拍食品廣告超級開心，因為我非常為食，你見我第一次搞生意，便同朋友搞餐廳，你就知道食對我有幾重要。」

拍攝當日，原本Yanny以為可狂食Oscar食店的招牌小籠包及新推出的龍蝦美食，故只吃了早餐，連午餐也不敢吃，希望「留肚」品嚐美食。

不過她表示︰「今次主題係流心芝士龍蝦小籠包，我超鍾意食嘢，所以早上我只食一碗飯打底，而且冇叫午餐，諗住拍攝時有好多嘢食。不過拍攝唔係真食，又聞住好香嘅龍蝦味、濃湯味，又有小籠包味，但係又唔食得，我覺得係好殘忍嘅一件事。」

至於最「殘忍」的一幕，Yanny笑言是要將一大隻龍蝦放在咀裡拍攝︰「有一個鏡頭係要扮食，將一大隻龍蝦放喺口度拍攝，但又唔畀吞，好似上緊天堂又落緊地獄咁。」

她又透露拍攝時更要考她的「筷子功」︰「要雙手都要用筷子夾小籠包，但我唔習慣用左手揸筷子，結果拍攝過程小籠包係咁跌，我就諗唔好再跌，因為小籠包跌咗整污槽要換過新，我就會覺得跌落地不如畀我好過啦。」

感激Oscar一直「關照」

雖然有得睇冇得食，不過Yanny感謝在現場的Oscar與老婆江伊晴（前名︰江若琳，Elanne）找她拍宣傳照，而且整個拍攝過程非常開心，更透露Super Girls剛出道時，Oscar已非常「關照」她及一班姊妹。

Yanny表示︰「好耐以前Super Girls剛出道時，Oscar對我哋好好，我哋排舞室喺佢食店附近，有時去買嘢食，佢會請我哋食，我哋開演唱會又會提供食物，所以關照咗我哋好多。今次佢搵我參與廣告拍攝，再次關照我，真係不得了。」

撰文 : TOPick柴犬出動

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