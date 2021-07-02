【大叔的愛】黃德斌曾未能抽離角色患抑鬱　感恩獲太太扶持走出低谷

ViuTV劇集港版《大叔的愛》播出未夠一星期已掀起全城熱話，當中黃德斌演的萌爆大叔KK充滿喜感，向來予人酷爆的德斌今次演出令人眼前一亮，其反差萌獲觀眾激讚，亦令德斌近日人氣爆晒燈。

現年58歲的黃德斌曾在演藝圈浮沉多年，事業路途不算順遂，11年他一連接演《天與地》及《心戰》兩部劇集，由於劇中角色較為陰沉，令他長期處於情緒低落狀態，因而曾患上抑鬱症，幸得太太的扶持才走出陰霾。

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▲ 黃德斌演的萌爆大叔，令人眼前一亮。（電視截圖）

《火舞黃沙》奪最佳男配角

黃德斌於1988年入行，他為無綫第15期藝員訓練班，同期還有有黎芷珊、劉錫明、林家棟等。訓練班畢業後，黃德斌大多演路人甲角色，直至演出《阿德也瘋狂》才有正式的對白，之後他在朋友的介紹下轉戰電影圈，之後更接拍了人生第一部三級片《聊齋三之燈草和尚》。

直到1997年黃德斌重返TVB，他於劇集《真情》演「越南」一角而深入民心，性格低調的他星途一直浮浮沈沈。

及至2004年，他於《金枝慾孽》飾演的「小祿子」常永祿獲讚賞，另外於2006年他憑演出劇集《火舞黃沙》裡「宋東陽」一角，奪得「萬千星輝頒獎典禮」的最佳男配角獎，演技終受肯定。

▲ 《大叔的愛》裡KK真的很愛田田。（劇照）

入戲未能抽離角色

其後黃德斌的事業漸見起色，於《珠光寶氣》等劇集裡擔演重要角色，惟他於11年一連接了兩部角色沉重的電視劇《天與地》及《心戰》，情緒長期處於低位，令他患上抑鬱。

當時德斌於《天與地》演身世坎坷的角色，而在《心戰》裡演陳豪的心魔「邪惡」，拍攝後一時抽離不到。

▲ 在《心戰》裡演陳豪的心魔「邪惡」 。（劇照）

據媒體所報道，當時德斌心情很低落，躲在家裡完全不想見人，個人變得沒有鬥志，幸好拍拖多年的女友Joyce（即現時太太）對他不離不棄，給予鼓勵及支持，助他走出低谷。

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此外，德斌早年曾因為游水時，不慎耳仔入水，由於延遲醫治，以致右耳只剩下三成聽力。

雖然人生不太順遂，不過德斌的另一半Joyce性格樂天，在伴侶的感染下，德斌也沒以前般執著。

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▲ 黃德斌跟女友於2018年結婚。（網上圖片）

事業愛情兩得意

而入行30年的德斌事業也有轉機，2017他約滿決定離巢外闖。

之後更拍攝電影《逆流大叔》，電影票房衝破1,300萬元，同年他與拍拖13年的女友Joyce結婚。

▲ 黃德斌為專一的愛妻號。（取自Facebook）

德斌亦出晒名疼錫另一半，婚前他已出資給Joyce開設時裝店，空餘時更幫忙打理生意。

結婚當日，黃德斌曾簡單說出愛的宣言：「她好了解我！婚前婚後大家都互相欣賞，遷就，信任和尊重。」

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