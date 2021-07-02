【港區國安法】駕電單車男首違國安法　警員否認事件屬意外

▲ 司機劉志輝今到高等法院作供。（陳國峰攝）

24歲男子涉駕駛插上「光復香港 時代革命」旗幟的電單車，而被控違反《港區國安法》一案今（2日）於高等法院續審。警員於辯方盤問下否認刻意將盾牌擲向被告，亦否認認為事件純屬意外。

負責拘捕被告的警員朱冠強今接受辯方盤問時指，案發時他以右手拿著盾牌的邊緣，而當電單車撞向他的時候，盾牌亦被撞開。

朱續指當電單車駛近時，他以為電單車會停下來，但電單車卻反而加速，因此他自然反應下想以右手截停電單車，「但估唔到佢見軍裝警察竟然俾油撞埋嚟」，因此朱當時跳開了。對於辯方指他當時是故意將盾牌擲向電單車，朱表示不同意。

辯方又指，若然警方認為被告是刻意駕駛電單車撞向警員，應以企圖謀殺的罪名拘捕被告，而非瘋狂駕駛，朱回應指他當時認為瘋狂駕駛比較適合。辯方續指這是因為警方都知道事件純屬意外，朱否認說法。辯方又指，當被告被截停後，有至少1名警員以警棍襲擊被告，朱表示不確定。

另外，拍得事發經過的行車紀錄儀車主劉志輝亦出庭供稱，案發時他感到震驚，「一切發生得好快，突然有架車撞向前面嘅警察」，案件下午續審。

涉案被告唐英傑（24歲）被控煽動他人分裂國家罪、恐怖活動罪，以及危險駕駛引致他人身體受嚴重傷害的交替控罪。

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記者：楊詠渝