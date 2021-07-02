【大叔的愛劇透】第6集劇情預告　阿牧揭跟Darren曾展地下情

▲ 《大叔的愛》

日劇改編的香港版《大叔的愛》由MIRROR成員Edan呂爵安、Anson Lo盧瀚霆，以及黃德斌等主演，第5集講到KK終於找到Francesca，阿田亦剛好在場，只見二人在店內痛哭，KK鼓起勇氣向Francesca說出心事⋯⋯

第6集（5/7）

KK向Francesca坦率地剖白自己找到了真愛，此人正是阿田，Francesca一時未能接受，倉皇離開。

翌日，阿田與阿牧在公司發現Darren的兒子，Darren卻淡然地打發他離開。

其後，二人得悉Darren的前妻即將帶著兒子移民；又知道男孩希望能再與父親參加親子羽毛球比賽，阿田努力牽引三人團聚，阿牧卻若有所思⋯⋯

阿牧透露多年前實習時，迷上了嚴厲苛刻的Darren, 二人發展地下情。

及後牧發現Darren有家室毅然離職，沒想到對方竟為了自己而離婚。

阿牧有感自己拆散別人家庭，一直耿耿於懷。

親子羽毛球比賽當日，阿牧說服Darren不要讓自己後悔錯過兒子離開前相處的最後機會，Darren決定趕到運動場與兒子合力比賽，兒子終能完夢。

《大叔的愛》第5集劇情 上一頁

