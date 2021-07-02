【聲夢傳奇】Gigi+Chantel+Yumi爭入六強　何晉樂險淘汰柏豪出手調教

▲ 《聲夢傳奇》去到白熱化。

上集《聲夢傳奇》（6月26日）何晉樂（Rock）與黃奕斌（Hugo）取得同分跌入危險區，25位專業評審再次投票，Hugo最終被淘汰。

明晚（7月3日）一集進行第七輪比賽，戰況越來越激烈，7位學員文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi）選唱自選歌曲，爭奪6強席位。25位專業評審在學員唱歌期間隨時按綠燈，最後獲得最少綠燈之學員將會被淘汰。

▲ 《聲夢傳奇》爭奪6強戰。

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學員爭入6強

每位學員分別由一位歌手導師進行針對性指導及特訓，歌手導師包括：Gin Lee李幸倪、衛蘭、AGA江海迦、周柏豪、JW王灝兒、泳兒及林欣彤。

文凱婷（Aeren）選唱跳唱歌曲出戰，AGA江海迦擔任歌手導師。主理人李克勤覺得比較成熟的觀眾會喜愛Aeren，提議在舞蹈內加小小性感的感覺，更向Aeren親身示範，可是被評審王梓軒直指：「一首充滿情慾及衝動的歌，我在你首歌卻感受不到！」

冼靖峰（Archie）被指唱歌沒有真感情，Gin Lee李幸倪教Archie如何透過唱歌去講故事。Archie被安排第一個出場，評審陳奐仁聽完Archie之演繹，直指：「唱得太用力，好明顯失去音準！」

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姚焯菲（Chantel）被指唱法太似導師JW王灝兒，今次由衛蘭幫Chantel進行特訓。評審周錫漢聽完Chantel之演繹，大讚：「扯了入去初戀漩渦入面！」

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Gigi改善咬字

炎明熹（Gigi）一直被批評咬字有問題，JW王灝兒教她用「咬蘋果」的方法去改善。可惜Gigi今次比賽失準，評審伍仲衡直指Gigi揀錯歌，李克勤更指Gigi「魂魄不齊」。

林君蓮（Kaitlyn）唱法獨特，但被評審批評不能只用同一方法「用聲」，林欣彤指當年參加《超級巨聲2》時都被指有同一問題，今次特別教Kaitlyn「發聲」，希望Kaitlyn可以突破自己。

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何晉樂（Rock）在上一輪比賽的表現嚴重失準，差點被淘汰。周柏豪幫Rock調節心理質素，突破心理關卡。Rock今次選唱李克勤的歌曲，更獲克勤親自教路。

鍾柔美（Yumi）擅長跳舞，歌唱能力一直被質疑。泳兒希望幫Yumi平反，讓Yumi展示歌唱能力，今次跳唱《狂野之城》，展現「狂野、性感」的一面。泳兒聽完Yumi之演繹感動落淚，評審張佳添更指：「I love it！」

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