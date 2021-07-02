【美食速報】半島酒店Felix餐廳重新開幕　頭炮每位$1,328品嘗西班牙主廚手藝

▲ 入廚30年的西班牙籍主廚高浩康（Juan Gomez）主理的全新嘗味晚宴，菜式極具特色。（圖片由餐廳提供）

疫情持續一年多，起初大家都常宅在家煮飯仔，但後來大家逐漸適應疫下生活，也逐步重啟搵「好嘢食」的模式到處品嘗美食。5星級半島酒店的Felix餐廳最近亦重開，更推出全新的「主廚嘗味晚宴」，由來自西班牙的大廚主理，菜式滿有特色，賣相精緻，令人充滿驚喜。

Felix餐廳因疫情原因暫停營業，最近重新開業，打頭陣便推出西班牙籍大廚高浩康（Juan Gomez）主理的全新嘗味晚宴，充滿廚師的個人風格。要知道晚宴的特色，便要先認識Juan了。

他的烹飪風格帶有濃厚的現代地中海色彩和西班牙風情，全新構思的嘗味晚宴體現他多年來遊歷多國之見聞，包括家鄉巴塞隆拿、倫敦、巴林、悉尼及香港等。他說：「今次設計的晚宴，每道菜式的靈感都來自各個對我有深遠影響的城市或經歷，每個地方的傳統、文化中學習到的知識和經歷，把這些元素注入菜式中。」

▲ 全新菜式澳洲盲鰽黃辣椒甜薯魚子醬，賣相精緻。（圖片由餐廳提供）

在Juan設計的菜式，更看到家庭對他的深遠影響。「燴藍龍蝦的食譜，是源自父親帶給我的靈感；選用可持續發展澳洲盲鰽，令我想起在悉尼生活的美好時光；而餐後甜點則帶我回到童年時代，充滿回憶。」喜歡不斷學習的他，更在菜式中加入不少新點子。「我作為一個廚師已逾30年，每日仍然不停學習，吸收經驗，才會真正的成長。」

▲ 橄欖油檸檬朱古力麵包：只用上簡單的材料，便製成出一道味道清新又帶朱古力香甜的甜品。（圖片由餐廳提供）

5道菜晚宴

全新的「主廚嘗味晚宴」，前菜是集齊多款西班牙小食，包括西班牙油條、魚子醬、不含麩質的藍芝士炸丸及鴨肝，濃淡味道互相配合，味道層層遞進。隨後上場是澳洲盲鰽黃辣椒甜薯魚子醬，盲鰽十分鮮味，配搭不同的配菜，滋味得以提升。

緊隨其後的突尼西亞特色沙律，靈感源自Juan於90年代末在倫敦的日子。當時，他在非常受歡迎的餐廳Momo工作，接觸到受法國與突尼西亞飲食文化的影響，因而受到啟發創作了這道菜式。隨後上場的，是以美麗的馬略卡島為創作概念的燴藍龍蝦藏紅花蛋黃醬蛤蜊西班牙黃肉薯仔，Juan以其同為廚師的父親之食譜加以改良，味道滿有層次感。

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主菜方面，食客可選擇主要以西班牙食材創作出來的鮟鱇魚海膽忌廉香料粟米餅香脆大蒜黑松露，又或香脆乳豬芒果撻迷迭香汁，後者的設計靈感，部分源自他在巴塞隆拿米芝蓮星級餐廳Gaig工作的經歷，而準備乳豬皮的方法，則是受到酒店中菜團隊啟發，口感格外酥香鬆脆，十分精采。

壓軸的餐後甜點，Juan只以簡單的食材，打造出一道賣相精緻的橄欖油檸檬朱古力麵包，營造樸實的滋味，為晚宴圓滿作結。

Felix

地址：尖沙咀梳士巴利道22號香港半島酒店28樓

電話：2696 6778

嘗味晚宴價錢：$1,328/位（另加一）；客人可選擇以每位$500加配3杯餐酒配對，或每位$700加配5杯餐酒配對。

記者：招美寶